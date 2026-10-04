Perspėja dėl Lietuvoje išplitusio užkrato: jau mirė 4 žmonės

NVSC duomenimis, per pirmuosius aštuonis šių metų mėnesius Lietuvoje užregistruota 380 erkinio encefalito atvejų, iš jų keturi baigėsi mirtimi.
Pernai per tą patį laikotarpį buvo užregistruoti 438 erkinio encefalito atvejai ir trys mirtys. Laimo ligos šiemet taip pat mažiau – iš viso registruoti 8 164 atvejai, kai pernai jų skaičius siekė 10 017.
Rizika rudenį vėl gerokai išauga
Pasak NVSC užkrečiamų ligų valdymo skyriaus vyriausiosios specialistės Mildos Žygutienės, nors rudenį įprastai vėl padidėja erkių aktyvumas, pastaraisiais metais ribos tarp merų laikų vis labiau trinasi.
„Ankstesniais laikais, kai dar klimato kaita nebuvo tokia ryški, iš tikrųjų turėjome ženkliai ryškesnius vadinamus dantis arba pikus pavasarį ir rudenį. Pavasarį visiškai aišku, kad nutirpus sniegui ir augant temperatūrai suaktyvėja visų vystymosi stadijų erkės. Jos visos yra alkanos ir tuo metu būna jų didžiausias aktyvumas.
Rudenį gi antrasis pikas atsiranda dėl to, kad kai kurios laimingosios erkės jau pasimaitino, gavo kraujo, išsivystė į kitą vystymosi stadiją ir vėl nori pasimaitinti prieš žiemą. Dabartiniu metu, kai klimato kaita veikia erkių aktyvumą, kartais jos buvo aktyvios ištisus metus, šiek tiek niveliavosi ir nėra tokie ryškūs tie pikai, bet erkių aktyvumas vis tiek stebimas“, – komentavo ji „Žinių radijo“ laidoje „Ryto espresso“.
Pasak jos, svarbiausia, kad rudeninis aktyvumas pakilimas sutampa su grybų sezonu: „Šiuo metu ir socialinėje medijoje matome nuotraukas, ir iš lūpų į lūpas dalinasi, koks yra didelis grybų derlius. Ir, aišku, žmonės daug laiko praleidžia miške, o tai padidina riziką susitikti su erke.“
Pavojingiausia, nes atrodo klaidingai saugu
Kaip pasakojo M. Žygutienė, erkių aktyvumo padidėjimai tiesiogiai koreliuoja ir su jų platinamų ligų pagausėjimu. Nors dar pavasarį nestebima ryškaus sergamumo erkiniu encefalitu ar Laimo liga augimo, jis gerokai šokteli birželį.
„Pavasarį gal dar gal ir sąlygos nėra tokios tinkamos būti ilgesnį laiką gamtoje, bet nuo birželio mėnesio sergamumo rodikliai jau šokteli labai stipriai ir tas tęsiasi iki spalio mėnesio. Tada jie šiek tiek mažėja ir jau priklausomai nuo to, kokia temperatūra bus lapkritį, gruodį, ar atsiras sniego, galime prognozuoti, ar tas sergamumas dar tęsis, ar jau mažės. Dabar prognozuoti labai yra sudėtinga“, – konstatavo NVSC specialistė.
„O kartais gali atsitikti šitaip, kaip yra buvę, kad galbūt 20 kartą įsisiurbia erkė ir tai buvo tiek lemtinga, kad žmogus mirė nuo erkinio encefalito.“
Pasak jos, pavojingiausia šiuo metų laiku gali būti manymas, kad erkės jau nėra aktuali problema.
„Tas augumo principas visą laiką egzistuoja. Nesvarbu, kad vėsesniu periodu nėra tokia didelė erkių gausa miškuose ar parkuose, bet pavojus vis tiek išlieka. Ir būtent tai, kad žmonės gali prarasti budrumą, tiesiog tikėtis, kad yra saugu, tai gali paveikti neigiamai. Taip sumažėja dėmesys ir praleidžiama proga apsižiūrėti, ar erkė nebuvo įsisiurbusi ir kartais jos tiesiog nepastebėti“, – sakė M. Žygutienė.
Mirtina liga – vos po vieno įkandimo
Pasak pašnekovės, žmonės šiais laikais labai daug žino apie erkių platinamas ligas, tačiau dar ne visada tinkamai saugosi nuo jų.
„Dar vis egzistuoja tokia nuomonė, kad štai mažai būnu miške, kiek buvau, tai niekad nebuvo įsisiurbusi ir panašiai. Bet kartais būna tiesiog lemtingi momentai, kai įsisiurbia vieną kartą ir žmogus gali susirgti.
O kartais gali atsitikti šitaip, kaip yra buvę, kad galbūt 20 kartą įsisiurbia erkė ir tai buvo tiek lemtinga, kad žmogus mirė nuo erkinio encefalito. Tad čia kaip žaidžiant rusišką ruletę – niekada nežinai, kas gali atsitikti – ar įsisiurbs erkė, ar ne, ir kokia ji įsisiurbs – infekuota ar ne. Tad rizika yra labai didelė“, – įspėjo specialistė.
M. Žygutienė kartu priminė, kad jei Laimo ligos įmanoma saugotis tik vengiant susidūrimo su erke, nuo erkinio encefalito gali padėti apsisaugoti skiepai.
„Idealiausias laikas skiepytis yra vėlyvas ruduo, žiema, ankstyvas pavasaris. Bet jeigu jau kilo mintis skiepytis ir kitu metu, reikia ryžtingai keliauti į skiepų kabinetą ir pasiskiepyti, nes tai yra tikrai efektyvi, nuo ligos apsauganti priemonė.
Tai ne ta vakcina, kuri susilpnina ligos eigą ar panašiai, ji tiesiog apsaugo. Tai tikrai turėtume tuo pasinaudoti ir ypač vyresnio amžiaus žmonės, kurie dabar gali nemokamai pasiskiepyti. Tikiuosi, tikrai visi žino, kad nuo 50 iki 60 metų galima nemokamai gauti visas priklausančias dozes“, – sakė NVSC specialistė.
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