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„Perkūno griausmas 2026“ Lietuvoje: sėkmingai užbaigtos vienos didžiausių karinių pratybų

2026-10-15 11:29 / šaltinis: ELTA
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2026-10-15 11:29
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 Ketvirtadienį baigėsi vienos didžiausių Lietuvos kariuomenės pratybų „Perkūno griausmas 2026“. 

Lietuvos kariuomenė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

 Ketvirtadienį baigėsi vienos didžiausių Lietuvos kariuomenės pratybų „Perkūno griausmas 2026“. 

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Per mokymus kariuomenė, valstybės institucijos, savivaldybės ir NATO sąjungininkai treniravosi veikti kartu valstybės ginkluotos gynybos metu.

Pratybos buvo tiesiogiai susijusios su realiais Lietuvos gynybos planais – jų metu buvo tikrinamos Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vienetų vadaviečių vadovavimo ir valdymo procedūros bei karinių vienetų parengtis. Siekiant sinchronizuoti veiksmus ir užtikrinti sąveiką su NATO sąjungininkais į NATO Jungtinių pajėgų vadavietės vadovavimo ir valdymo elementus Briunsume bei Stavangeryje buvo siunčiamos atsako grupės sudarytos iš profesinės ir aktyviojo rezervo tarnybos karių.

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„Perkūno griausmas 2026“ yra „Perkūno“ serijos valstybės ginkluotosios gynybos pratybų dalis. Jų metu įgyta patirtis padės toliau tobulinti vadovavimo ir valdymo procedūras, stiprinti kariuomenės ir civilinių institucijų sąveiką bei vertinti valstybės pasirengimą veikti krizės ir karo metu“, – pranešime cituojamas Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo viršininkas kontradmirolas Giedrius Premeneckas.

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Atskiras dėmesys buvo skirtas aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių integravimui į karinius vienetus, mobilizacinio pasirengimo procedūroms ir karo komendantūrų veiklai. Rugsėjį ir spalį į kariuomenės vienetus pašaukta iki 2,4 tūkst. aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių, o su daugiau kaip 5 tūkst. rezervo karių susisiekta, siekiant patikslinti jų kontaktinius ir kitus reikalingus duomenis.

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Pratybų metu taip pat buvo treniruojamas valstybės institucijų ir Lietuvos kariuomenės bendradarbiavimas reaguojant į asimetrines ir hibridines grėsmes, stiprinant valstybės sienos apsaugą bei kritinės infrastruktūros objektų apsaugą. Daug dėmesio skirta sąveikai su Vidaus reikalų ministerijos tarnybomis, Nacionaliniu krizių valdymo centru, savivaldybių administracijomis ir kitomis valstybės institucijomis. 

Mokymai „Perkūno griausmas 2026“ buvo derinami su NATO pratybomis „Steadfast Duel 2026“ ir kitomis Lietuvos kariuomenės pratybomis, siekiant sustiprinti bendrus Lietuvos ir NATO sąjungininkų veiksmus.

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