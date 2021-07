Per parą – dar 131 neteisėtas migrantas Baltarusijos pasienyje: irakietis bandė pulti tarnybinį šunį

Per parą, t. y. visą sekmadienį, pasieniečiai, pirminiais duomenimis, sulaikė 131 iš Baltarusijos neteisėtai sieną kirtusį migrantą. Vien liepą tokių užsieniečių jau sulaikyta daugiau kaip 2 tūkst. Druskininkų savivaldybėje vienas irakietis bandė pulti tarnybinį šunį, todėl gindamasis belgų aviganis jam įkando. Be to, Kabelių ir Druskininkų užkardose apgyvendinti migrantai įsivėlė į tarpusavio konfliktus, kuriuos pareigūnai apramino.