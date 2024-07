Per audrą į Vilnių skridusi Vilija patyrė tikrą košmarą: „Visokios mintys lindo į galvą“

Šis Airijos skrydžių bendrovės „Ryanair“ lėktuvas pirmadienį skrido iš Oslo į Vilnių. Patekęs į audrą, orlaivis bandė du kartus leistis, tačiau nesėkmingai. Tik iš trečio karto jam pavyko nutūpti ant Vilniaus oro uosto tako.

Minėtų lėktuvu skrido kaunietė Vilija.

„Buvo neramu. Pranešė, kad leisimės. Pradėjom leistis ir kuo žemiau leidomės, tuo daugiau kratė, supo, buvo girdėti kaip į lėktuvą barbena lašai. Buvom visai žemai, matėsi kad smarkiai lyja ir vėjas stipriai pučia“, – pasakoja moteris.

Pirmasis bandymas leistis nepavyko dėl stipraus vėjo.

„Buvom jau netoli nusileidimo tako ir lėktuvas smarkiai pakrypo į dešinę, o po to staigiai kilo į viršų. Tuomet pilotas pranešė, kad nusileidimas nepavyko dėl stipraus vėjo ir bus sprendžiama, ar dar kartą bandyti leistis, ar laukti ir sukti ratus, ar skristi į kitą oro uostą. Vėlavom 30 minučių“, – sako Vilija.

Be pranešimo lėktuvas ėmė leistis antrą kartą, tačiau ir šį kartą nesėkmingai.

„Kuo žemiau, tuo daugiau supo lėktuvą, net girdėjosi lėktuvo braškėjimas“, – prisimena keleivė.

Anot Vilijos, nuo supimo kai kurie keleiviai ėmė vemti, o vienas 7–8 m. berniukas išsigandęs paklausė, ar lėktuvas suduš.

„Jis suprato, kad lėktuvas leidosi ir vėl pakilo. Buvo nejauku. Visokios mintys lindo į galvą“, – teigia Vilija.

„Bet pilotas šaunuolis – sėkmingai nutupdė lėktuvą. Keleiviai ėmė ploti“, – priduria ji.

Iki nusileidimo Vilniaus oro uoste lėktuvas apsuko tris ratus. Tiesa, nusileidus ant žemės netikėtumai nesibaigė. Vilija pasakoja, kad kol per liūtį nubėgo iki išnuomuoto automobilio, su šaka gavo per galvą. Nepaisant to, ji džiaugiasi, jog visi liko sveiki ir gyvi.

„Viskas gerai, kas gerai baigiasi. Tokio leidimosi daugiau patirti nenorėčiau“, – sako moteris.

Dėl audros nenusileido keli lėktuvai

Siaučiant audrai, pirmadienio rytą Vilniaus oro uoste atšaukti du skrydžiai, dar du nukreipti į kitus oro uostus. Tuo metu Kaune nenusileido trys lėktuvai.

Kaip BNS informavo Lietuvos oro uostai (LTOU), dėl prastų oro sąlygų į atsarginius oro uostus nukreipti iš Korfu salos Graikijoje ir Helsinkio į Vilnių skridę lėktuvai, taip pat atšaukti planuoti skrydžiai į Lietuvos sostinę iš Rygos (numatytas atvykimo laikas 8.25 val.) bei Stambulo (10.40 val.).

Lėktuvas iš Korfu nukreiptas į Varšuvą, o iš Helsinkio pakilęs orlaivis turėjo atgal leistis Suomijos sostinėje.

Vilniaus oro uosto interneto puslapyje skelbiamame tvarkaraštyje nurodoma, kad 9.10 val. nepakilo lėktuvas iš Vilniaus į Rygą, o 9.55 val. į Helsinkį.

Taip pat vieną valandą vėlavo išvykti 7.50 val. turėjęs pakilti lėktuvas į Amsterdamą, 22 minutėmis vėliau įvyko 8.35 val. planuotas reisas į Varšuvą. Be to, tik 11.45 val. įvyko 9.15 val. planuotas skrydis iš Vilniaus į Korfu.

Tuo metu Kauno oro uoste, pasak LTOU, šiąnakt dėl stipraus vėjo nesileido ir į atsarginius oro uostus buvo nukreipti orlaiviai, kurie skrido iš Neapolio bei iš Jungtinėje Karalystėje esančio Lutono oro uosto.

Kauno oro uoste taip pat ryte nesileido dar vienas krovininis orlaivis, kuris nutūpė Varšuvoje.