Pavojingus juvelyrikos gaminius ir žaislus į rinką teikusioms bendrovėms skirtos baudos

„Geloma“ rinkai pateikė pavojingus produktus apyrankę 10768 „Fashion Jewelry“ ir žiedą Biz. 00.48. Patikrinus gaminius laboratorijoje nustatyta, jog apyrankės 10768 „Fashion Jewelry“ sudėtyje rastas švino kiekis (0,626 proc.) viršija leistinas normas (0,05 proc.), o žiedo Biz. 00.48 sudėtyje rastas kadmio kiekis (0,0306 ± 0,0019 proc.) viršija leistinas normas (0,01 proc.). Nustatytas cheminis pavojus.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Geloma“ skirta 1100 eurų bauda.

Tiekė pavojingus žaislus

Pavojingais pripažinti UAB „Nersama“ rinkai teikti žaislai – „Growing Pet Eten-Em“ ir lėlė DX512.

REKLAMA

REKLAMA

Ištyrus žaislą „Growing Pet Eten-Em“, nustatyta, jog žaislo mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko saugos reikalavimų žaislams – kiaušinyje esantis raganosis iš brinkiųjų medžiagų prieš bandymus visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą. Didėjant žaislui, brinkiųjų medžiagų detalės plotis padidėja 50.3±2.5 proc. bei 57.9±5.7 proc. jos storio. Žaislas gali kelti užspringimo pavojų dėl smulkių detalių, telpančių į mažų dalių cilindrą, kurios gali padidėti daugiau kaip 50 proc.

REKLAMA

Laboratorijoje ištyrus lėlę DX512, nustatyta, jog žaislo cheminės savybės neatitinka reikalavimų. Žaisle esančių cheminių medžiagų – ftalatų – kiekis žymiai viršijo leistiną ribą – 0,1 proc. plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Toks žaislas kelia apsinuodijimo pavojų.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, UAB „Nersama“ skirta 1325 eurų baudą.

„Profisa“ rinkai pateikė pavojingus žaislus – lėlę Baby Girl 3+ bei lėlę Emoticon cute doll“ NO 8823. Laboratorijoje atlikus tyrimus, nustatyta, jog lėlių cheminės savybės neatitinka reikalavimų. Žaisluose esančių cheminių medžiagų – ftalatų – kiekis žymiai viršijo leistiną ribą – 0,1 proc. plastifikuotos medžiagos masės žaisluose. Tokie žaislai kelia apsinuodijimo pavojų.

REKLAMA

REKLAMA

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, „Profisa“ skirta 1325 eurų baudą.

„Jomas“ rinkai teikė nesaugius produktus – žaislus: ančiuką „Toys“, zuikį su baterijomis bei pistoletą „Air sport“.

Atlikus žaislo ančiuko „Toys“ bandymus, nustatyta, jog jo mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko saugos reikalavimų žaislams, skirtiems vaikams iki 3 metų. Bandymų metu nustatyta, kad nuo žaislo atsiskiria smulkios detalės (propelerio mygtukas visiškai telpa į smulkių detalių cilindrą). Reikalavimų neatitiko ir žaislo propelerio smaigalio matmuo bei pakuotė. Be to, žaislo baterijų dėžutės dangtelis be užsukamo metalinio varžtelio, o AA 1.5 V tipo baterijos pasiekiamos. Žaislas žaidžiančiam vaikui kelia pavojų uždusti ir susižeisti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ištyrus žaislą – zuikį su baterijomis, nustatyta, jog jo mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko saugos reikalavimų žaislams, skirtiems vaikams iki 3 metų. Bandymų metu nustatyta, kad nuo žaislo atsiskiria smulkios detalės (plastiko akys). Žaislo baterijų dėžutės dangtelis be užsukamo metalinio varžtelio, o AA 1.5 V tipo baterijos pasiekiamos. Žaislas žaidžiančiam vaikui kelia pavojų užspringti ar uždusti.

Ištyrus žaislą pistoletą „Air sport“, nustatyta, jog jo pakuotė neatitiko nustatytų reikalavimų. Nustatyta nedidelė rizika užspringti ar uždusti.

REKLAMA

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, „Jomas“ skirta 700 eurų baudą.

Jevgenija Kuzura, vykdanti veiklą pagal individualios veiklos pažymą, į rinką teikė nesaugius žaislus: barškučių rinkinį.

Ištyrus kūdikių žaislą – barškučių rinkinį, nustatyta, jog jo mechaninės ir fizikinės savybės neatitiko saugos reikalavimų žaislams, skirtiems vaikams iki 3 metų. Metimo poveikio bei smulkių detalių įvertinime bandymų metu nuo rinkinyje esančių žaislų atsiskyrė smulkios detalės, iškrito elementai, kieto plastiko žirneliai. Rinkinio žaislai žaidžiančiam kūdikiui kelia pavojų užspringti ar uždusti.

REKLAMA

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes bei pakartotinai padarytą Produktų saugos įstatymo pažeidimą, J. Kuzurai skirta 1400 eurų bauda.

Vartotojus, įsigijusius šiuos pavojingus produktus, VVTAT ragina nenaudoti šių produktų, kreiptis į pardavėją, grąžinti įsigytas prekes ir susigrąžinti sumokėtus pinigus.

Tarnybos nutarimai per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo ekonominės veiklos vykdytojui dienos gali būti apskųsti administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.