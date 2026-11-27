Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, 20.47 val. pranešta, kad Plungės rajone, Vytauto Mačernio gatvėje, kilo gaisras daugiabučiame gyvenamajame name esančiame bute.
Ugniagesiams atvykus į įvykio vietą, vieno kambario bute jautėsi dūmų kvapas. Paaiškėjo, kad virtuvėje bandant įjungti dujinę viryklę, įvyko sprogimas. Įvykio metu moteris patyrė nudegimo traumų. Ją apžiūrėjo medikai, moteris išvežta į gydymo įstaigą.
Sprogimo metu aprūko virtuvės lubos, kambaryje išplėšta lango apačia, išlinko lango rėmas į lauko pusę, išdužo stiklo paketas.
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