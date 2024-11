Pavojaus ženklai – perspėja, kad 2025-aisiais bus šalčiausia žiema: kokių orų tikėtis Lietuvoje?

„Bloomberg“ praneša, kad lapkričio mėnesį Europoje dujų saugyklos tuštėjo sparčiau nei įprasta, o gruodį meteorologai laukia žymaus atšalimo.

Pavyzdžiui, Osle vidutinė temperatūra nukris iki -12 °С, o tai yra devyniais laipsniais žemiau vidutinės pastarųjų 30 metų temperatūros tą mėnesį.

Tiesa, Centrinei ir Šiaurės Europai žadami iš esmės švelnūs orai, o ryškiausiai „šalčius“ turėtų pajusti pietinės Europos gyventojai, įskaitant Italiją ar Balkanų šalis.

Klimatologė: „Tai nėra tiksli prognozė“

Lietuvos klimatologai naujienų portalui tv3.lt teigia, kad tokios ilgalaikės prognozės yra nepatikimos.

Pasak klimatologės Viktorijos Mačiulytės, ilgalaikės prognozės, apimančios ilgesnį laikotarpį nei 2 savaitės, negali būti patikimos.

„Žinoma, moksliniai centrai bando, nes be bandymų technologijos neišsivysto, tai bandoma išrasti metodus, kaip būtų galima nuspėti sezoninius orus, nes tai visuomenei aktuali informacija.

Tačiau kol kas tokie ilgalaikiai duomenys nesitvirtina, nors jie yra paremti skaičiavimais, tai nėra tiksli prognozė“, – sako ji.

Klimatologas: „Nereikėtų išsigąsti didelių šalčių ir galvoti, kad ateis speiginga žiema“

Klimatologas Donatas Valiukas antrina, sakydamas, jog tokios prognozės dažniausiai nepasitvirtina ir dar turėtų keistis. Eksperto teigimu, tokie pasakymai yra manipuliacija statistiniais duomenimis.

Pasak jo, paskutinės žiemos buvo labai šiltos, dėl to pasakymas nors ir skamba teisingai, tačiau nereiškia, kad laukia dideli šalčiai.

„Gali būti šiek tiek šalčiau nei įprastai, bet tai nereiškia, kad visoje Europoje bus dideli šalčiai. Čia yra paprasčiausiai toks statistikos pateikimas – per paskutinių keletą metų, bet galime prisiminti, kad paskutinės kelios žiemos Europoje buvo labai šiltos. Tai nereikėtų išsigąsti didelių šalčių ir galvoti, kad ateis speiginga žiema – ne, neturėtų taip būti“, – sako D. Valiukas.

Klimatologas nurodo, kad reikia atkreipti dėmesį į tai, jog toks aprašomas nuokrypis yra ne nuo normos, o tiesiog per paskutinius kelis metus: „Yra niuansas – nėra sakoma, kad žiema bus per dešimtmečius pati šalčiausia, o tik per keletą metų.“

Atsakė, kokia žiema gali būti Lietuvoje

Be to, D. Valiuko teigimu, šaltesnė žiema labiau palies Pietų Europą, kur ir taip žiemos nėra itin žvarbios ar sniegingos. Pasak klimatologo, Šiaurinėje dalyje tokių didelių neigiamų nuokrypių ir šalčių nėra prognozuojama.

Ekspertas teigia, kad lietuviai gali nurimti – Lietuvoje klimatologai nenumato šaltesnės žiemos, o atvirkščiai – ji bus šiltesnė nei įprastai.

Nors temperatūra šią žiemą, kaip ir praėjusią ar užpraeitą, nepasižymės itin atšiauriais orais, bet tai vis tiek paveiks ir be to aukštas dujų ar elektros energijos kainas.

Maža to, kitų metų sausį, kuomet temperatūra įprastai pasiekia savo žemiausią tašką, baigiasi dujų tranzito į Europą per Ukrainą iš Rusijos sutartis.

Taip pat Europos šalių vadovai dar vasarą skelbė, kad gamtinių dujų rezervai yra užpildyti ir žiemos laukiama be didesnio nerimo.

Nyderlandų ateities sandorių biržoje „Title Transfer Facility“ (TTF) megavatvalandės dujų kaina lapkričio 27-ąją siekia 46 eurus už MWh.

2022 m. liepą ji siekė ir daugiau nei 340 eurų, gruodį – 139 eurus. 2023 m. spalį už ateities dujų sandorius europiečiai mokėjo 55 eurus.