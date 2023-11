Paviešintas vaizdo įrašas: rusų vlogerė moko, kaip nelegaliai patekti į Lietuvą

Vaizdo įrašą „YouTube“ platformoje paskelbė kanalas „Dusa 4 - Люблю жизнь и дорогу!“ Šiame kanale vlogerė Darja dalijasi kelionių įspūdžiais ir patarimais turistams. „Kelionės su vaikais po Rusiją ir pasaulį: automobiliu, traukiniu, lėktuvu, keltu, pėsčiomis ir kt.“, – taip savo „YouTube“ kanalą pristato Darja.

Rugsėjo 22 d. ji pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame pasakoja, kaip traukiniu iš Maskvos atvykti į Lietuvą. Kitaip tariant, kokiomis gudrybėmis pasinaudojus kirsti ES sieną, kuri iš esmės Rusijos Federacijos piliečiams yra uždaryta.

Darja pasakoja, kokius traukinio maršrutu išvykti iš Maskvos, kur išlipti, kaip pereiti patikrą pasienyje, kokius dokumentus ir kokiais būdais jau patekus į Lietuvą galima keliauti toliau.

Moko „apeiti“ sistemą

Darja savo tautiečiams primena, kad perkant traukinio bilietus Rusijoje reikia užpildyti anketą. Joje taip pat pažymėti, kad turi vizą.

Vis tik Darja nepataria rinktis turistinės (C) vizos, nes su ja Rusijos piliečiai negali keliauti ES teritorijoje (nebent turi kitų svarių priežasčių). „Jei kokios nors kitos vizos – darbo vizos ir t. t. – jus išleis“, – kalba keliautoja iš Rusijos.

Darja atkreipia dėmesį į patikrą pasienyje. Moters teigimu, tikrinant Baltarusijos pasieniečiams, procedūra paprastesnė.

„Pirmiausia į Lietuvą jus praleidžia Baltarusijos pasieniečiai. Parodote jiems savo rusišką pasą. Jokių kitų dokumentų ir nereikia jiems pateikti jokių anketų. Apie vizas ir kitus pasus jie taip pat jie neklausia“, – teigia Darja.

Lietuvos teritorijoje pasieniečiai klausia, kokiu pagrindu žmogus atvyko į šalį. Pasienio pareigūnams reikia parodyti pasą, vizas, jei prašoma – kitus dokumentus.

„Tada šiek tiek laiko po patikrinimo Baltarusijos-Lietuvos pasienyje jūs einate ir čia yra Kena“, – vaizdus iš Kenos rodo Darja. Vėliau ji pasakoja, kaip jau būnant Lietuvos teritorijoje nuvykti į Vilnių.

Pasieniečiai paaiškino, kada galia vykti Rusijos piliečiai

Darjos vaizdo įrašą pamatę lietuviai piktinosi – jeigu Rusijos piliečiams ES sienos yra uždarytos, kodėl laisvai keliauja ir dar moko kitus?

Lietuvos piliečiams iškėlus klausimą, ar rusai apskritai gali patekti į Lietuvą, VSAT pateikė štai tokį atsakymą:

„Informuojame, kad per Lietuvos Respublikos teritoriją RF piliečiai vyksta su:

supaprastintais tranzito geležinkeliu dokumentais (STGD), STD;

leidimais laikinai gyventi LR ar kitose ES šalyse;

nacionalinėmis D vizomis;

C vizomis.“

Pasak VSAT, Rusijos piliečiai, turintys leidimus laikinai gyventi LR ar kitose ES šalyse, nacionalines D vizas gali išsilaipinti Lietuvos teritorijoje.

Užsienietis, turintis nacionalinę (D) vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti joje vizoje nurodytą laiką. Šis laikas gali trukti iki 12 mėnesių. Nacionalinė viza dažniausiai išduodama komandiruojamiems darbuotojams, studentams, atvykstantiems pagal mainų programą, mokslinių tyrimų, teisėtos veiklos tikslais. Taip pat kitais atvejais, kai užsieniečių atvykimo tikslas yra ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje, pavyzdžiui, ilgai trunkantis gydymas ar medicininė reabilitacija, aukštos pridėtinės vertės profesinės kvalifikacijos tobulinimas, savanorystė ir kita.

Rusijos piliečiai, turintys galiojančias nacionalines C vizas gali išlipti Lietuvos teritorijoje tik dėl humanitarinių ar kitų LR teisės aktuose numatytų priežasčių.

C viza skirta vykti tranzitu per Šengeno valstybių narių teritoriją arba numatomam buvimui joje, kurio bendra trukmė neviršija neviršija 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį nuo pirmo atvykimo į Šengeno valstybių narių teritoriją datos.

Seimas yra priėmęs įstatymą dėl ribojamų priemonių Rusijos ir Baltarusijos piliečiams.

Iki kitų metų gegužės 3-iosios rusams ir baltarusiams ribojama galimybė gauti Lietuvos vizas, elektroninio rezidento statusą, tačiau Rusijos piliečiams dar papildomai apsunkinta galimybė atvykti į Lietuvą, įsigyti nekilnojamojo turto, taip pat laikinai nepriimami jų prašymai dėl leidimo gyventi Lietuvoje.

2022 metų vasarį Rusijai pradėjus karą Ukrainoje Lietuva įgyvendina ir tarptautines sankcijas agresorei Rusijai ir jos sąjungininkei Baltarusijai.