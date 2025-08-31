Patvirtinta palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio 100-ųjų metinių programa

Pasak Kultūros ministerijos, 2027-aisiais pažymint 100-ąsias arkivyskupo J. Matulaičio mirties bei Lietuvos bei Šventojo Sosto konkordato ratifikavimo metines, iškilmingas minėjimo atidarymas įvyks Kauno arkikatedroje bazilikoje. Tuo metu Prezidentūroje vyks maldos pusryčiai, kultūrinių renginių ciklas numatomas ir Lietuvos diplomatinėse atstovybėse.
2027 m. sostinėje taip pat ketinama atidengti arkivyskupui J. Matulaičiui dedikuotą paminklinę lentą bei pristatyti spektaklį apie jo gyvenimą.
Tuo metu mokslo bendruomenė bus kviečiama į septynias mokslines konferencijas. Be numatytų renginių, taip pat planuojama išleisti šešis leidinius ir proginį pašto ženklą, sukurti specialią interneto svetainę.
ELTA primena, kad pernai spalį Seimas 2027-uosius metus paskelbė poeto, diplomato O. Milašiaus, Palaimintojo arkivyskupo J. Matulaičio ir Lietuvos ir Šventojo Sosto konkordato bei trijų Nepalūžusių moterų Dalios Grinkevičiūtės, Lidijos Meškaitytės ir Liūnės Sutemos metais.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!