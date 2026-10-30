Pati neatėjo: Irma Gajauskaitė į teismą bus atvesdinta

Teismui susisiekus su kaltinamąja, ši pareiškė į teismą neisianti.
„Ji pasakė, kad šaukimą matė, bet pamiršo apie posėdį ir neketina vykti į teismą“, – BNS penktadienį sakė Telšių apylinkės teismo pirmininkės patarėja Kristina Videikienė.
Pasak Šiaulių apylinkės prokuratūros prokurorės Aldonos Jaugelienės, kaltinamoji privalo dalyvauti posėdžiuose. Todėl kaltintoja paprašė teismo priimti nutartį dėl I. Gajauskaitės atvesdinimo į kitą posėdį, kuris turėtų įvykti lapkričio 25 dieną. Teisėja Audronė Alčauskienė priėmė nutartį dėl kaltinamosios atvesdinimo.
Kėsinosi išprovokuoti riaušes
Ši byla iškelta po to, kai į policiją kreipėsi Šiaulių apylinkės teismo teisėja Renata Maziliauskienė, nagrinėjusi I. Gajauskaitės bylą dėl kėsinimosi išprovokuoti riaušes, fizinio skausmo sukėlimo artimam giminaičiui ir viešo žmonių grupės niekinimo dėl jų tautybės.
Skelbiant nuosprendį, I. Gajauskaitė teisėją ir prokurorę išvadino „padlomis“ ir „šlykštynėmis“, o žurnalistus – „padugnėmis“. Dėl nepagarbos teismui buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Be to, toje pačioje byloje I. Gajauskaitei pareikštas kaltinimas ir dėl žeminančių komentarų apie transseksualus bei žydus feisbuke.
Šiaulių apylinkės teismas nuo šios bylos nagrinėjimo nusišalino, nes nukentėjusioji – šio teismo teisėja. Byla buvo perduota Telšių teismui.
Kaip rašė BNS, šių metų vasarį Šiaulių apylinkės teismas I. Gajauskaitei už kėsinimąsi išprovokuoti riaušes, fizinio skausmo sukėlimą broliui ir viešą žmonių grupės niekinimą buvo skyręs 75 parų areštą. Bet Šiaulių apygardos teismas dėl veikos mažareikšmiškumo atleido ją nuo bausmės už fizinio skausmo sukėlimą artimam giminaičiui, o dėl viešo žydų niekinimo išteisino.
Ji liko nuteista tik už kėsinimąsi išprovokuoti riaušes, tačiau apeliacinės instancijos teismas sušvelnino bausmę.
Teisėjų kolegija už pasikėsinimą išprovokuoti riaušes pirmosios instancijos teismo skirtą 40 parų areštą paliko galioti ir šios bausmės vykdymą atidėjo metams.
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