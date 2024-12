Paslaptinga Gabrieliaus Landsbergio žinutė, ką veiks toliau: aš neisiu į pensiją

„Brangūs draugai,

Šiandien baigėsi mano, kaip Lietuvos užsienio reikalų ministro, kadencija, tačiau pasaulinė kova už laisvę tęsiasi. Mano maža šalis šioje kovoje atliko didelį vaidmenį, o jūsų parama buvo didžiulė to dalis, todėl dėkoju jums visiems. Bet aš neisiu į pensiją, nusprendžiau eskaluoti“, – rašo G. Landsbergis.

Dear friends,

My time as Lithuania's Foreign Minister ends today, but the global fight for freedom goes on. My small country has taken a big role in this battle, and your support has been a huge part of that, so I thank you all 🫶

But I'm not retiring, I decided to escalate 😃 pic.twitter.com/zaH8qgd0dl