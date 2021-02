Paskelbė savivaldybę, kur savaitę jau neužfiksuotas nė vienas COVID-19 atvejis

Šia žinia savo socialinio tinklo paskyroje pasidalino Vyriausybės ekspertų grupės narys, „Euromonitor International“ duomenų mokslininkas Vaidotas Zemlys-Balevičius.

„Sveikinu Rietavo savivaldybę, 0 atvejų per 7 dienas. Aišku, testų daryta per tas dienas 63, kai piko metu buvo daroma ~250 testų per savaitę. Bet ženklas geras, galime šnekėti apie savivaldybes, kuriose epidemija pasitraukė.

Taip, duomenys nėra idealūs, bet jeigu tokių savivaldybių daugės, tai tik geros žinios. Jeigu būtų kas nors pasakęs gruodį, kad vasario mėnesį bus savivaldybių, kuriose per 7 dienas nebus nė vieno atvejo, būčiau atsakęs, kad tai yra mažai tikėtina", – rašė jis.

Portalas tv3.lt primena, kad dar prieš kelias dienas skelbtoje naujausioje epidemijos pagreičio analizėje nurodoma, jog toliau daugėja savivaldybių, kuriose per 7 dienas buvo fiksuota iki 5 atvejų per dieną.

Kaip aiškino Vyriausybės duomenų analitikas Aistis Šimaitis, jų dabar turima 24 ir dar 18-oje atvejų skaičius neviršija 10 atvejų per dieną. Seniūnijų lygmeniu Lietuvoje taip pat atsiranda „žaliųjų zonų“, kuriose nefiksuota naujų atvejų per 14 dienų.

Šiuo metu bendras šalies 14 d. sergamumas 100 tūkst. gyventojų siekia 395, o teigiamų testų dydis – 9 proc.

Diskutuoja dėl atlaisvinimų dalyje rajonų

Dar savaitės pradžioje pasigirdo svarstymai, kad savivaldybėse, kur padėtis dėl koronaviruso yra geriausia, jau kitos savaitės pabaigoje galėtų būti atlaisvinti kai kurie socialiniai ir ekonominiai suvaržymai.

Pasak Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidento Mindaugo Sinkevičiaus, tokio eksperimento idėją pirmadienį nuotoliniame susitikime išsakė premjerė Ingrida Šimonytė, analogišką siūlymą pateikė ir Jurbarko meras.

„Kai kuriose savivaldybėse nustatomų užsikrėtusių asmenų skaičius jau yra ženkliai sumažėjęs, šios savivaldybės yra savotiškos pirmūnės pagal nustatomą naujų atvejų skaičių, jų mažėjimą arba beveik nebuvimą, todėl buvo sutarta, kad bus siūloma ekspertams pritarus vykdyti eksperimentą – visuomenei jau gerai yra žinoma socialinį burbulą išplečiant iki savivaldybės lygio“, – BNS sakė M. Sinkevičius.

Naujų atvejų 721

Per praėjusią parą Lietuvoje nustatytas 721 naujas COVID-19 ligos atvejis, mirė 12 žmonių, ketvirtadienį informavo Statistikos departamentas. Be to, į bendrą mirčių statistiką įtrauktos dar šešios mirtys nuo koronaviruso, kai faktinė mirties data yra ankstesnė.

Praėjusią parą nuo COVID-19 pasveiko 1442 asmenys.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 184 tūkst. 948 žmonės, 133 tūkst. 994 asmenys pasveiko, 45 tūkst. 753 – tebeserga.

Lietuvos ligoninėse šiuo metu gydomi 1324 COVID-19 pacientai, 153 iš jų – reanimacijoje, deguonis papildomai tiekiamas 1009 ligoniams, dirbtinė plaučių ventiliacija taikoma 84 žmonėms.

Per praėjusią parą dėl COVID-19 į ligonines paguldyta 114 pacientų.

Nuo koronaviruso šalyje mirė 2885 žmonės.

Praėjusią parą šalyje atlikti 8855 tyrimai dėl įtariamo koronaviruso, iš viso nuo pandemijos pradžios jų atlikta 1 mln. 957 tūkst. 327.