Pasirašytas senjorų ir VRM susitarimas: sieks stiprinti vyresnio amžiaus žmonių žinias civilinės saugos srityje

Susitarimą pasirašė Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitetas, Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija, Nacionalinė Bočių bendrijų asociacija, visuomeninė organizacija „Senjorų pasaulis“ bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Pasak Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus viršininko Donato Gurevičiaus, senjorams skirti mokymai – jau daugiau nei 16 mėnesių kitoms visuomenės grupėms vykdomų civilinės saugos mokymų dalis. Todėl, atkreipė dėmesį specialistas, mokymų medžiaga bus pritaikoma pagal vyresnės auditorijos poreikius, paskaitos bus organizuojamos ne tik gyvai, bet ir nuotoliu.

„Akivaizdu, kad reikės adaptuoti mūsų jau su Katalikų Bažnyčios bendruomene ir kitomis organizacijomis išbandytas programas. Manau, kad per vasarą jas adaptavę, (...) įsivažiuosime ir darysime tas konkrečias veiklas, įtraukdami ir savivaldybių parengties pareigūnus, ir kitas auditorijas“, – žurnalistams sakė D. Gurevičius.

Be to, kaip atkreipė dėmesį civilinės saugos specialistas, kaimiškose, atokesnėse vietovėse gyvenantiems senjorams informacija bus perduodama ir per bendradarbiaujančias organizacijas – bažnyčią ar Raudonąjį Kryžių.

„Su kai kuriais senjorais, neabejoju, jau ir buvome susitikę per kitas vietos bendruomenes, Katalikų Bažnyčios renginiuose“, – pridūrė D. Gurevičius.

Civilinės saugos paskaitas senjorai taip pat galės stebėti nuotoliu savo gyvenamosios vietovės bibliotekose, atkreipė dėmesį vienos iš susitarimą pasirašiusių organizacijų „Senjorų pasaulis“ direktorė Vida Greičiuvienė.

„Senjorų pasaulis“ bendradarbiauja su bibliotekomis, kurios kaimiškose vietovėse yra kaip kultūros šaltinis, žmonės ten renkasi ir net turime situacijų, kada prie paskaitų nuotoliu jungiasi pačios bibliotekos, o žmonės paskaitos klauso auditorijoje. Tai dar vienas kanalas pasiekti žmones – per mus“, – sakė organizacijos vadovė.

Pasak VRM, iš vyresnių nei 65 m. asmenų, apie tai, kaip elgtis evakuacijos atveju, žinotų tik 37 proc. šios amžiaus grupės žmonių, o kur ieškoti informacijos apie pasiruošimą nelaimėms – 39 proc. senjorų.