Pasieniečiai neleido komunistinę simboliką demonstravusiam baltarusiui įvažiuoti į Lietuvą

Trečiadienį Medininkų PKP dirbę Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai atkreipė dėmesį į automobilį „Audi 90“, važiuojantį į Lietuvą. Jo salone, akivaizdžiai matomoje vietoje ant veidrodėlio, buvo pritvirtinta ir viešai demonstruojama gairelė, susijusi su buvusios Sovietų Sąjungos desantininkų pajėgomis. Joje buvo atvaizduotas parašiutas, raudona žvaigždė, lėktuvai ir Georgijaus juosta, taip pat užrašas rusų kalba „Niekas, išskyrus mus“ bei data „1930 m. rugpjūčio 2 d.“

Lietuvoje viešai demonstruoti sovietų simboliką draudžiama, Georgijaus (Šv. Jurgio) dvispalvės (juodos ir oranžinės spalvų) juostos bei kiti Rusijos karo prieš Ukrainą simboliai Lietuvoje buvo uždrausti 2022-ųjų balandį.

Šį automobilį su baltarusiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 54-erių Baltarusijos pilietis, pernai birželį gavęs leidimą laikinai gyventi Lietuvoje.

Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, nacistinių, komunistinių simbolių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simbolių platinimas ar demonstravimas užtraukia administracinę atsakomybę, numatančią baudą ir tokių simbolių konfiskavimą.

Dėl to pasieniečiai surašė atsisakymą leisti baltarusiui atvykti į Lietuvą ir konfiskavo gairelę su draudžiama simbolika. Be to, VSAT pareigūnai skyrė vairuotojui 150 eurų baudą. Atlikus administracinius formalumus baltarusis automobiliu turėjo grįžti į savo šalį.

Panašus atvejis prieš porą savaičių nutiko tame pat pasienio kontrolės punkte. Tąsyk atvykti į Lietuvą pasieniečiai neleido 33-ejų Baltarusijos piliečiui. Jis ant vairuoto automobilio priekinio stiklo, matomoje vietoje, buvo pritvirtinęs ir viešai demonstravo sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklą, atvaizduotą raudoname SSRS teritorijos kontūre.

Tokių atvejų, kai pasieniečiai neleidžia į Lietuvą įvažiuoti automobiliams ar net geležinkelio vagonams, pažymėtiems draudžiamais sovietiniais simboliais, pasitaiko ir dažniau. Pavyzdžiui, pernai rugsėjį Kybartų PKP dirbę Pagėgių pasienio rinktinės pareigūnai neleido į Lietuvą patekti 50-ies Rusijos piliečiui, vairavusiam vilkiką su puspriekabe. Ant automobilio kabinos priekinio stiklo, matomoje vietoje, buvo pritvirtinta ir viešai demonstruojama Georgijaus (Šv. Jurgio) juosta.