Pasakė, kur Lietuvoje plinta naujoji Delta atmaina: specialistai įvardijo, kas kelia nerimą

Atlikus sekoskaitos tyrimus aštuoni nustatyti Vilniaus, penki Utenos, po vieną Šiaulių, Panevėžio, Klaipėdos ir Alytaus apskrityse. Iš viso šiuo metu Lietuvoje registruoti 23 šios atmainos, kurią Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) yra priskyrusi prie susirūpinimą keliančių atmainų, atvejai.

Pasak NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėjos, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas, Giedrės Aleksienės, šių atvejų epidemiologinių tyrimų duomenys rodo, kad Lietuvoje stebimas vidinis šios atmainos plitimas.

„Iki šiol fiksavome Delta atmainos atvejus, kurie buvo vertinami kaip įvežtiniai, tai yra – arba patys asmenys keliavo, arba užsikrėtė po kontakto su užsienyje buvusiais žmonėmis. Tuo metu, trys atvejai iš naujausių, kai nustatyta Delta atmaina, negali būti priskiriami prie įvežtinių, nes žmonės nurodo nesilankę užsienyje ir nebendravę su iš užsienio grįžusiais asmenimis“, – sako G. Aleksienė.

Tokie atvejai registruoti Vilniaus ir Utenos apskrityse.

Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (NVSPL), koordinuojanti koronaviruso sekoskaitos tyrimus Lietuvoje, taip pat informavo, kad šią savaitę aptikti 536 B.1.1.7 (Alfa variantas), 8 – B.1.620, ir 1 – P.1 (Gama variantas) viruso linijų atvejai.

Vakcinos apsaugo nuo atmainų

Specialistai primena, kad vakcinos, kaip rodo naujausi moksliniai duomenys, apsaugo ir nuo koronaviruso atmainų, todėl ragina skiepytis tuos, kurie to dar nepadarė.

„Turime mokslinius duomenis, kurie rodo, kad vakcinos veikia ir prieš Delta atmainos atvejus. Pasiskiepijus dviem vakcinos dozėmis nuo simptomų esame apsaugoti apie 80 proc., o nuo sunkios ligos formos – apie 92-96 proc. Tai daugiau nei paskata skiepytis, ypač matant Delta atmainos kitose šalyse sukeltą efektą“, – sako gyd. epidemiologė Daiva Razmuvienė.

REKLAMA

NVSC atkreipia dėmesį, kad, siekiant kuo labiau sumažinti rizikas, įvežtiniams COVID-19 ligos atvejams skiriamas ypatingas dėmesys – visi ėminiai, kai infekcija patvirtinama žmogui, grįžusiam ar atvykusiam iš užsienio, yra siunčiami sekoskaitos tyrimams.

Lietuvoje vykdoma masinė vakcinacija, tad visi asmenys, sulaukę 16 metų, raginami registruotis skiepui internetu www.koronastop.lt arba, jeigu nėra galimybės to padaryti, skambinti Karštosios linijos numeriu 1808. Be to, Europos vaistų agentūrai leidus „Comirnaty“ vakcina nuo koronaviruso skiepyti 12–15 metų asmenis, šios amžiaus grupės vakcinacija vykdoma ir Lietuvoje. Registruoti vaikus skiepijimui gali tėvai (įtėviai), globėjai arba rūpintojai.