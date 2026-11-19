1977 metais gimęs akivaizdžiai neblaivus vyras pasitikrinti blaivumo nesugebėjo. Policijos pareigūnai jo spintoje rado ir paėmė neteisėtai laikomą šaunamąjį ginklą, kurio modelis nustatinėjamas.
Įtariamasis uždarytas į Vilniaus areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimų nužudyti ir neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.