Pas kanapes auginusį Lazdijų rajono gyventoją rastas labai didelis kiekis narkotikų

Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis nuo 2024 metų pavasario iki rudens jam priklausančiame sklype ir jame esančiame šiltnamyje, įtariama, neteisėtai augino kanapes. Policijos pareigūnai, atlikdami kratą, aptiko didelį kiekį – 19 vienetų – ten auginamų kanapių.
Manoma, kad vyras iš savo paties užaugintų kanapių, jas išdžiovindamas, nuimdamas lapus ir žiedynus, neteisėtai pasigamino labai didelį kiekį narkotinių medžiagų.
Nustatyta, kad kaltinamasis tokiu būdu pagaminęs daugiau nei 16 kilogramų 700 gramų narkotinių medžiagų, jas neteisėtai laikė savo gyvenamojoje vietoje, kol kratos metu kvaišalai buvo rasti ir paimti policijos pareigūnų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
