Parengė naujus reikalavimus pavėžėjams ir taksi vairuotojams: štai, kas keistųsi

Susisiekimo ministerija parengė tai numatančius Kelių transporto kodekso pakeitimus. Vėliau juos svarstys Vyriausybė, o galutinį sprendimą priims Seimas.

Ministerija pirmiausia siūlo nustatyti daugiau reikalavimų vairuotojams, norintiems tapti taksi vairuotojais ar pavėžėjais. Jie privalėtų turėti galiojantį ES ar Europos ekonominės erdvės šalyje, JK, Šveicarijoje arba Ukrainoje išduotą vairuotojo pažymėjimą.

Dabar tinka bet kurios šalies pažymėjimas, nereikalaujama būti registruotam ES, kai taksi leidimo prašo įmonė.

Transporto saugos administracijos duomenimis, beveik penktadalis (19 proc. ) – apie 3,78 tūkst. asmenų, prašiusių pavėžėjimo leidimo, pateikė trečiosios šalies pažymėjimą.

Be to, vairuotojų dokumentai būtų tikrinami prieš išduodant leidimą, o ne po to, jų veiklos leidimas būtų stabdomas jiems surinkus tris ar daugiau nuobaudų dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimų, jis taip pat būtų naikinamas, jeigu jie dirbtų su leidime nenurodytu arba netinkamu automobiliu ar jei neteiktų duomenų, susijusių su mokesčiais.

Susisiekimo ministerija, be to, siūlo vairuotojams neleisti naudoti įrangos, kuri vietoj taksometro apskaičiuotų kelionės kainą, – tokios priemonės ketinama imtis įtariant, kad vairuotojai deklaruoja ne visas pajamas.

Be to, siūloma uždrausti atsiskaitymus į pavėžėjų asmenines sąskaitas.