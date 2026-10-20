Panevėžys daugiabučių įvažoms ir šaligatviams tvarkyti skyrė dar 100 tūkst. eurų

Iš papildomai skirtų lėšų 30 tūkst. eurų bus skirta daugiabučių įvažoms, o 70 tūkst. eurų –šaligatvių remontui. Be to, už šias lėšas jau išasfaltuota 458 kv. metrų ploto automobilių stovėjimo aikštelė prie Ramygalos g. 116 daugiabučio namo.
„Atsiradus galimybei, papildomų biudžeto lėšų skyrėme būtent šiems darbams. Svarbu, kad papildomas finansavimas kuo greičiau virstų konkrečiu rezultatu, todėl darbus organizuojame dabar, kol oro sąlygos leidžia juos atlikti. Taip šįmet galime sutvarkyti daugiau daugiabučių prieigų, kuriomis žmonės naudojasi kasdien“, – pranešime cituojama Panevėžio merė Loreta Masiliūnienė.
2026 metais iš miesto biudžeto įvažoms ir šaligatviams prie daugiabučių tvarkyti iš pradžių buvo skirta 370 tūkst. eurų. Už šias lėšas jau sutvarkyta 11 įvažų su automobilių stovėjimo aikštelėmis ir 9 šaligatviai.
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