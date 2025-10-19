Panevėžyje nepilnametis smurtavo prieš 1962 m. gimusį vyrą

Kaip praneša policijos pareigūnai, spalio 18 d., apie 19.40 val., Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės gatvėje esančiame namo kieme, 2008 m. gimęs paauglys žodinio konflikto metu sukėlė skausmą 1962 m. gimusiam vyrui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 140 str. – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA