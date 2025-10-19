Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Panevėžyje nepilnametis smurtavo prieš 1962 m. gimusį vyrą

2025-10-19 08:31 / šaltinis: ELTA
2025-10-19 08:31

Panevėžyje, žodinio konflikto metu, nepilnametis sukėlė fizinį skausmą vyrui.

Švyturėliai (nuotr. Elta)

Panevėžyje, žodinio konflikto metu, nepilnametis sukėlė fizinį skausmą vyrui.

REKLAMA
0

Kaip praneša policijos pareigūnai, spalio 18 d., apie 19.40 val., Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės gatvėje esančiame namo kieme, 2008 m. gimęs paauglys žodinio konflikto metu sukėlė skausmą 1962 m. gimusiam vyrui.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Baudžiamojo kodekso 140 str. – dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų