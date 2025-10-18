Panevėžyje laikinai bus uždaromas vienas tiltas

Anot miesto savivaldybės pranešimo, tęsiant Nemuno gatvės tilto remontą šeštadienį nuo 8 iki 18 val., eismas tiltu bus visiškai uždarytas.
Tądien bus atliekami tilto sijų montavimo darbai, todėl transporto eismas per tiltą šiuo laikotarpiu bus draudžiamas.
Iki gruodžio 19 dienos eismas per tiltą ribojamas krovininiam transportui.
Šiuo metu tiltu gali važiuoti tik lengvosios transporto priemonės.
