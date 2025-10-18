Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Panevėžyje laikinai bus uždaromas vienas tiltas

2025-10-18 08:30 / šaltinis: BNS
2025-10-18 08:30

Panevėžyje, Nemuno gatvėje, šeštadienį uždaromas tiltas per Nevėžį.

Panevėžys (nuotr. Dainiaus Labučio)

0

Anot miesto savivaldybės pranešimo, tęsiant Nemuno gatvės tilto remontą šeštadienį nuo 8 iki 18 val., eismas tiltu bus visiškai uždarytas.

Tądien bus atliekami tilto sijų montavimo darbai, todėl transporto eismas per tiltą šiuo laikotarpiu bus draudžiamas.

Iki gruodžio 19 dienos eismas per tiltą ribojamas krovininiam transportui.

Šiuo metu tiltu gali važiuoti tik lengvosios transporto priemonės.

