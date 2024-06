Panevėžyje – gyventojų išgąstis: nufilmavo, kaip per Joninių laužą bandęs šokti vyras rėžėsi tiesiai į jį

Įvykio vietoje užfiksuotame vaizdo įraše galime matyti, kaip per rusenantį laužą du kartus peršoka vienas iš renginio dalyvių. Visgi, iškart po antrojo šuolio į jį trenkiasi kitas, per laužą norėjęs šokti, vyras.

Nuo smūgio abu vyrai pradeda kristi laužo link ir nors pirmajam pasiseka išvengti nelaimės, antrasis vyras įkrenta tiesiai į laužą ir pradėjęs degti nusiridena į šoną.

Policijos duomenimis, veiksmas vyko birželio 24-osios dienos vidurnaktį Skaistakalnio parke, kuriame vyko Joninių šventė. Į laužą įkritęs vyras buvo perduotas greitosios medicinos pagalbos brigadai.

Greitosios medicinos pagalbos Panevėžio filialo duomenimis, rimtesnių sužalojimų įkritusiam vyriškiui išvengti pavyko. Medikų teigimu, vyriškis buvo sąmoningas, nudegė nedaug, o ir patirti sužalojimai nebuvo pakankamai gilūs, jog sukeltų grėsmę gyvybei.

Šokinėjimas per ugnį – apvalo nuo ligų

Etnologė Nijolė Balčiūnienė pasakoja, kad šokinėjimas per ugnį yra įprasta Joninių arba tradiciškai vadinamos Rasos šventės tradicija.

Seniau žmonės manydavo, kad Rasos šventės ugnis yra ypatinga.

„Ugnis apvalo tiek fiziškai, tiek dvasiškai.

Tai tas šokinėjimas per ugnį suteikia stiprybės ir apvalo nuo visų ligų“, – teigia N. Balčiūnienė.

Jos teigimu, šaltiniuose teigiama, kad šokinėti per laužą eidavo turintys kokių nors bėdų ar ligų.

O kartais per ugnį žmonės vesdavo netgi savo negaluojančius gyvulius.

Be to, jei per laužą peršokdavo už rankų susikabinę jaunuoliai, buvo tikima, jog jie susituoks.