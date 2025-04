Pamatę, ką vaikai masiškai daro mokyklose, pakraupo: tai gali sugadinti gyvenimą

Pasak M. Pereščiaus, prieinamumas prie bet kokio netinkamo turinio, pavyzdžiui, pornografinio ar kriminalinio, yra lengvai pasiekiamas.

„Laikai dabar tokie, kaip ir anksčiau, laisvas internetas leisdavo vaikams tą [netinkamą turinį] pasiekti ir čia jau daug metų tai tęsiasi. Manau, paskutinius 25-erius metus internetas tai tikrai aktyvesnis ir platesnis pasaulyje atsirado“, – sakė jis.

Priemonės, kurios padėtų pažaboti netinkamo turinio žiūrėjimą

Šiais laikais egzistuoja daugybė būdų, priemonių, kurios gali užkirsti kelią vaikams pasiekti žalingą internetinę medžiagą. Ribas, visų pirma, turėtų nustatyti tėvai.

„Toliau jau atsiranda priemonės, kurios turėtų visa tai riboti. Arba tos tėvų priemonės turi būti naudojamos mokymo įstaigose, arba interneto paslaugų tiekėjas su tam tikrais dalykais turėtų tai riboti.

Yra tam tikri programiniai įrankiai, kai kuriais atvejais technologiniai įrankiai ,visam tinklui. Pavyzdžiui, „Litnet“ – lietuviškas kompiuterinis tinklas, kuris tiekia internetą mokymo įstaigoms.

Tose mokymo įstaigose, pasiekus internetą, per „Wi-Fi“, tokios svetainės yra blokuojamos arba turinys yra filtruojamas. Ant kiek efektyviai visa tai veikia, labai priklauso nuo tos technologinės įmonės, kuri tokią priežiūrą daro“, – pasidalino patarimais IT specialistas.

Internetiniu saugumu turėtų pasirūpinti ir tėvai, ir mokyklos

Pasak kibernetinio saugumo eksperto, tiek tėvai, tiek mokymo įstaiga turi rūpintis, kad vaikų nepasiektų tokie vaizdeliai.

„Tėvai tuo [pažabojimu] turi rūpintis, mokymo įstaiga tuo turi rūpintis. Su tuo kovoti kiekviena įstaiga turėtų ir rūpintis pati.

Čia yra panašiai kaip ir su azartiniais lošimais, kaip ir su alkoholiu, rūkymu ir viskuo kitu. Ta kova visą laiką buvo ir bus. Vieniems geriau sekasi, kitiem blogiau“, – akcentavo pašnekovas.

M. Pereščiaus nuomone, vyksta tam tikra kova iš dviejų pusių: iš žmonių, kurie nori, kad būtų kuo daugiau žiūrima pornografijos ir tų, kurie nori ją uždrausti, neleisti pamatyti.

„Kova yra iš abiejų pusių. Viena pusė kovoja tam, kad būtų filtruojamas turinys, kita pusė kovoja, kad tą turinį leistų pasiekti. Tai jeigu abi pusės kovoja, pas vienus daugiau pinigų, pas kitus mažiau pinigų, tai erotinis ar žiaurus turinys yra pasiekiamas tam tikromis platformomis.

Jeigu tų platformų savininkai deda pastangas tam, kad tai būtų plačiau platinama, tada tas turinys pasiekiamas dažniau“, – komentavo jis.

Pornografiją vaikai žiūri masiškai

Paskutiniu metu erotinis ir kitas žiaurus turinys tarp vaikų, lengvai pasiekiamas internetu, yra disponuojamas masiškai.

„Per paskutinius 25-erius metus erotinis ir žiaurus turinys, kuris pasiekiamas internetu, yra laikomas masiniu reiškiniu. Abi pusės turėtų šitoje vietoje kreipti dėmesį ir naudoti priemones [tam sustabdyti], ir tas priemones pastoviai atnaujinti.

Jeigu kažkas pradeda ignoruoti tuos dalykus, kita pusė [kurie nori, kad daugiau vaikų žiūrėtų erotinį turinį] aktyviau reklamuojasi ir aktyviau gauna vartotojų skaičių“, – pasisakė ekspertas.

Perspėjimas iš psichologo: pornografija gali trikdyti vaikų psichiką

Psichologas Edvardas Šidlauskas kalbėjo, kad pornografijos žiūrėjimas gali trikdyti vaiko ar nepilnamečio psichiką, suteikti klaidingą įsivaizdavimą, sukelti priklausomybę.

„Bendrai, galima teigti, kad pornografijos žiūrėjimas trikdo nepilnamečio, vaiko psichiką, nes tai yra netikroviškos scenos, Vaikui, pagal jo amžių, tas turinys gali būti šokiruojantis, trikdantis, gali net išgąsdinti. Jis gali suteikti klaidingą įsitikinimą apie tai, kaip visa tai vyksta.

Trumpai tariant, tai gali būti žalinga. Taip pat – kuo jaunesnis yra vaikas, tuo jis mažiau turi valios ir sąmoningumo. Tas smalsumas, susidomėjimas gali įtraukti ir sukelti kažkokią priklausomybę.

Gali sukelti priklausomybę tokiems veiksniams, kuriems vaikas negali atsispirti, nes neturi tam valios bei proto suprasti, kas su juo vyksta“, – paaiškino jis.

Seksualumo iškreipimo pavojus

Pornografijos ilgalaikė pasekmė gali iškreipti seksualumo suvokimą, jį iškreipti. Tiesa, tai gali turėti neigiamos įtakos vaikų požiūriui į santykius, meilę ar net artumą.

„Tai tiesiog gali sutrikdyti psichikos raidą, tas seksualumas gali tapti kažkoks destruktyvus, deformuotas, iškreiptas, nesveikas ir taip toliau.

Manau, kad gali turėti įtakos [vaikų požiūriui į santykius, meilę, artumą]. Aišku, kiekvienas atvejis yra individualus, bet tai yra tas pats, kaip anksčiau laiko nuskinti nesunokusį obuolį arba nenužydėjusį, nesusiformavusį.

Šiuo atveju, psichika gauna turinį, kuris yra ne jai skirtas, ne pagal jos amžių ir, ta prasme, aišku tai veikia kažkaip neadekvačiai“, – akcentavo apie padarinius ekspertas.

Tai sukels traumuojančias patirtis

Be tokių pasekmių kaip seksualumo suvokimo iškreipimas, pornografinis turinys gali vaikus ir nepilnamečius netgi sutraumuoti.

„Bet kuriuo atveju, tai gali turėti trauminę patirtį, gali skatinti kažkokius iškrypimus, sunku ir prognozuoti. Tai ne veltui yra tas amžiaus cenzo ribojimas filmuose ar įvairioje produkcijoje.

Taip ir yra dėl to, kad vaiko psichika, jau įrodyta tyrimais, gali būti traumuota tiek smurto, tiek to pornografinio turinio scenų. Tai gali turėti žalą. Už tai yra ribojama.

Taip pat, alkoholis yra ribojamas arba tabako gaminiai, nes kūnas yra nesusiformavęs, tačiau čia yra psichika nesusiformavusi ir jai tokio tipo informacija yra žalinga“, – įvardijo psichologas.

Tėvų reakcija turi būti rami ir be pykčio

E. Šidlausko teigimu, tėvai turi imtis veiksmų, reaguoti tinkamai, kalbėtis su savo vaikais be kaltinimų ar pykčių ir išsiaiškinti, kodėl tai prasidėjo. Tiesa, galima kreiptis ir į psichologą, kad tėvai išsiaiškintų, kaip tinkamai konsultuoti savo vaikus pornografijos žiūrėjimo klausimu, o mokyklos įstaigos turėtų įsigyti programas, kurios pažaboja tokį turinį, neleidžia gauti prieigos.

„Visų pirma, yra svarbu kalbėti ramiai, be emocijų, be kaltinimo, be pykčio. Tiesiog pasiklausti, kaip nutiko, kad pradėjai žiūrėti tuos filmus, ko tu ten ieškai, pasidomėti, nuo ko viskas prasidėjo.

Galima kreiptis pagalbos į psichologus, kad pašnekėtų ir, aišku, svarbu yra tiesiog interneto ribojimas. Yra tų svetainių, kur galima žiūrėti filtrus, yra programos, yra būdai, kuriais tam tikro turinio tiesiog neleistų atidaryti.

Tai, pavyzdžiui, mokyklose, švietimo įstaigose yra ir tam tikri puslapiai uždraudžiami: žaidimų, kad nežaistų per pamokas, būnant klasėse, arba tas pats su pornografijos žiūrėjimas ir taip toliau.

Tai čia yra vienas iš būdų. Jeigu vaikas tuo piktnaudžiavo, reikia pasitarti su IT specialistu ir padaryti tuos apribojimus, kad vaikas neprieitų [prie tokio žalojančio, netinkamo turinio]. Tas pats kaip su alkoholiu, jeigu namie jisai yra rakinamas, kad vaikas nepiktnaudžiautų, tai čia taip pat „rakinti“ reikia“, – pastebėjo jis.

Policija: vaikai disponuoja pornografija patys to nesuprasdami

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad policija perspėjo apie mažamečių ir nepilnamečių Lietuvos vaikų dažną dalyvavimą su pornografijos platinimu susijusiuose nusikaltimuose, patys to nesuvokdami. Per pastaruosius trejus metus ypač padaugėjo pažeidėjų iki 14 metų amžiaus, kuriems dar nėra taikoma baudžiamoji atsakomybė.

Per trejus metus – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2025 m. sausio 1 d. – buvo nutraukta 970 tyrimų, susijusių su disponavimu pornografija turinčiais dalykais, nes įtariamieji buvo mažamečiai ir nepilnamečiai, nebuvo sulaukę tokio amžiaus, kad būtų galima juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Esant tokiai situacijai, Policijos departamentas kreipėsi į Seimo komitetus ir atsakingas institucijas dėl smarkiai išaugusių nepilnamečių įvykdytų teisės pažeidimų, susijusių su vaikų pornografijos platinimu socialinių tinklų platformose. Pareigūnai teigia, kad ypač padaugėjo pažeidėjų iki 16 metų amžiaus, kuriems dar nėra taikoma baudžiamoji atsakomybė.