Paluckas žada pasirodyti proteste: organizatoriai tikisi bent „kažką“ iš jo išgirsti

Ketvirtadienį, lapkričio 21 d. 19 val., Nepriklausomybės aikštėje organizuojamas antrasis „Dešimt tylos minučių“ mitingas.

Tiesa, šis susidomėjimo sulaukė kur kas mažiau. Praeitame proteste dalyvavo apie 4 tūkstančiai žmonių. Šįkart vienas iš mitingo rengėjų Mantas Meškerys tikisi apie tūkstančio mitinguotojų.

Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (52 nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" BNS Foto Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" BNS Foto Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" BNS Foto +48 Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" BNS Foto Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" BNS Foto Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas "Dešimt tylos minučių" (nuotr. Dainiaus Labučio) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.) Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių" (Patricija Adamovič / BNS nuotr.)

(52 nuotr.) FOTOGALERIJA. Protestas prie Seimo: „Dešimt tylos minučių"

Policija ruošiasi ir nenumatytiems nesklandumams proteste. Esant reikalui pasitelks didesnes policijos pajėgas.

REKLAMA

REKLAMA

Renginio organizatoriai nori bent kažką išgirsti iš Palucko

Buvusio protesto metu po kiekvieno pasisakymo mitingo sklido tyla. Tuo tarpu mitingo dalyviai stovėjo su plakatais, nukreiptais prieš „Nemuno aušros“ lyderį R. Žemaitaitį. Taip pat šaukėsi premjero Gintauto Palucko, tačiau šis nepasirodė.

REKLAMA

Vis dėlto šįkart ministras pirmininkas proteste pasirodyti žada.

„Aš gerbiu žmonių teisę demokratinėje valstybėje išsakyti savo nuomonę ir nesutikimą dėl bet kokių politinių procesų, net jeigu aš ir nesutinku dėl argumentacijos arba vertinamų pasekmių.

Jeigu toks piketas šiandien tikrai vyks, aš ten nueisiu“, – ketvirtadienio rytą teigė socialdemokratas.

Savo ruožtu mitingo rengėjai su nekantrumu laukia, ką gi G. Paluckas turi žmonėms pasakyti.

REKLAMA

REKLAMA

„Norėtume KAŽKĄ išgirsti, nes iki šiol tiesiog ignoravo“, – naujienų portalui tv3.lt atsakė M. Meškerys.

Policija ruošiasi ir nenumatytiems atvejams

Praėjusiame proteste budėjo apie 50 policijos pareigūnų. Tačiau šįkart konkrečių skaičių policija neįvardija, mat neaišku, kiek pareigūnų gali prireikti norint užtikrinti žmonių saugumą ir viešąją tvarką.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Julija Samorokovskaja naujienų portalui tv3.lt patvirtino, kad policija ruošiasi ir nenumatytiems neramumams.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Visą laiką yra reaguojančios pajėgos mieste, patruliuojantys ekipažai, ir esant reikalui jie gali būti pasitelkti“, – sakė ji.

Taip pat esant reikalui būtų įtraukti ir Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

Leidimas išduotas 5-iems tūkstančiams mitinguotojų.

Organizatoriai prašo tik vieno

M. Meškerys, primindamas apie „Dešimt tylos minučių“ mitingą socialiniuose tinkluose, patikino, kad protestas taikus ir kultūringas.

REKLAMA

„Labas rytas. AČIŪ! Pinigų scenai surinkome pakankamai. Gavosi net daugiau nei reikėjo. Todėl kartu su Jumis nuspręsime kur paskirti tą sumą, kuri liks atsiskaičius už sceną.

Dabar prašome tik vieno – ateikit vakare prie Seimo ir paraginkit draugus. Atsineškit ŠVIESOS. Žibintuvėliai ir viskas, kas panašaus. (TIK NE ŽVAKUTĖS)“, – rašė M. Meškerys.

Atsako į žmonių nuogąstavimus, ką protestas gali pakeisti

Protestą padedantis organizuoti Justinas Žilinskas socialiniuose tinkluose atsakė į žmonių nuogąstavimus, ką protestas gali pakeisti, ar bus pakankamai įdomus.

REKLAMA

„Šiomis dienomis girdžiu daugiausia skepsį: ai, tiek nebesusirinks, kas iš to, ir t.t., ir pan. Kita pusė – kiek galima tylėti, reikia rėkti! Bet kaip jie rėks, jeigu net ateiti drauge patylėti negali? Tretiems, panašu, reikia, kad būtų renginys „kaip reikiant“ ir kas nors įdomaus, kitokio. Tarsi į protestą reikia eiti dėl to, kad jame būtų kažkas įdomaus, o ne dėl pačios protesto idėjos. Protestas tai ne šou ir ne koncertas. Na, ir žinoma – ką tai pakeis?“ – rašė jis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

J. Žilinskas tvyksiančius dalyvius ragina netylėti.

„Tad apie pokyčius: pirmiausia, jeigu norite bent kokių pokyčių, tai pirmas žingsnis į pokyčius ir yra protestas. Naujieji valdantieji turi suprasti – nebus ramybės. Melagingų pažadų davimas, „Nemuno aušros“ įtraukimas į koaliciją – ne, tai nebus užmiršta.

Taip, jie gali nurašyti, kad čia tik burzgia pralaimėjusių rinkėjai, bet jie, neabejoju, norėtų, kad ir to burzgimo nebūtų. Be to, Orbanai [Viktoras Orbanas – Vengrijos ministras pirmininkas – tv3.lt] Vengrijas užvaldo ne per dieną, ne per vienerius rinkimus. Tai - taip pat ilgas procesas, ir kuo anksčiau imsime jį stabdyti, tuo daugiau šansų, kad mums pavyks“, – tikino jis.

REKLAMA

Protestuos prieš antisemitizmą Seime

Protestuotojai reaguoja į tai, kad „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis šiuo metu teisiamas dėl antisemitizmo ir nepaisant to yra valdančiosios daugumos gretose.

„Mes renkamės, norėdami parodyti, kad yra žmonių, kurie mano, jog politikoje privalo būti raudonos linijos ir padorumo kriterijai. Viena iš jų – nulinė tolerancija antisemitizmui“, – rašoma socialiniame tinkle „Facebook“.

REKLAMA

Mitinge esą bus kreipiamasi į Lietuvos socialdemokratų partiją (LSDP), Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.

„Jūsų veiksmai jau padarė didžiulės žalos Lietuvos reputacijai, tai rodo užsienio politikų reakcijos ir straipsniai tarptautinėje žiniasklaidoje. Šio pėdsako nebeištrinsite, bet dar galite jį sušvelninti. Kreipiamės ir į Lietuvos Respublikos Prezidentą: jūsų autoritetas tarp rinkėjų galėtų tapti pokyčio dalimi.

Mes neginčijame rinkimų rezultatų ir nekviečiame į sukilimą. Mūsų susirinkimas – orus ir taikus. Kviečiame nenaudoti retorikos, kurią naudoja mūsų oponentai“, – pabrėžiama mintingo aprašyme.

Tvirtinama, kad renginys neorganizuojamas jokios partijos ar judėjimo.