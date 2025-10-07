Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Palionis: mėlynojo liežuvio ligos užkratas į Lietuvą gali plisti iš Kaliningrado

2025-10-07 11:12 / šaltinis: BNS
2025-10-07 11:12

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis sako, jog mėlynojo liežuvio ligos užkratas į Lietuvą, įtariama, gali plisti iš Rusijos Kaliningrado srities. 

Andrius Palionis (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis sako, jog mėlynojo liežuvio ligos užkratas į Lietuvą, įtariama, gali plisti iš Rusijos Kaliningrado srities. 

„Mūsų Maisto ir veterinarijos tarnyba įtaria, kad Kaliningrado srityje yra tas pats mėlynas liežuvis ir jie gyvulius vakcinavo. Tie kraujasiurbiai mašalai galėjo pernešti ne pačios ligos, o vakcinos virusą, tai laboratorija referentinė nustatys, ar tai ligos užkratas, ar vakcinos“, – žurnalistams antradienį sakė ministras. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, liga įtariama keliuose ūkiuose vakarų Lietuvoje – ją turi patvirtinti laboratorija Vokietijoje, kurios atsakymo dar laukiama.

„Kol kas turime švarios šalies statusą, Maisto ir veterinarijos tarnybos Rizikos vertinimo institutas tyrimais nustatė, bet (...) pirmas įvykis turi būti patvirtintas referentinėje laboratorijoje, tai praeitą pirmadienį išsiųsti tyrimai, (...) kai gausim atsakymą, tada tas statutas ir keisis“, – kalbėjo A. Palionis. 

Kol liga oficialiai nepatvirtinta, nėra taikomos papildomos sąlygos gyvūnų perkėlimui į kitas Europos Sąjungos šalis, tačiau jei ji bus patvirtinta, A. Palionio teigimu, apribojimų galėtų atsirasti prekiaujant gyvais gyvūnais, taip pat tektų papildomai atlikti tyrimų, ūkiai patirtų papildomą finansinę ir administracinę naštą – būtų svarstoma jiems suteikti pagalbą.

Ministras pabrėžė, kad nepaisant ligos, vartotojams pavojaus nėra, nes produkcija išlieka saugi.

„Šiai dienai didelės rizikos nėra (..) Maisto ir veterinarijos tarnyba po pirmų indikacijų aplankė visus aplinkinius ūkius ir mašalus gaudė ir juose nenustatė užkrato“, – sakė A. Palionis. 

Anot jo, prevenciniai tyrimai ir toliau tęsis.

Maisto ir veterinarijos duomenimis, iki šiol ligos įtarimas fiksuotas penkiuose galvijų ūkiuose Tauragės, Prienų bei Vilkaviškio rajonuose. Juose taikomi galvijų judėjimo ribojimai ir apsaugos priemonės.

Anot tarnybos, pastarosiomis dienomis specialiose gaudyklėse nebuvo aptikta kraujasiurbių mašalų, kurie platina šios ligos užkratą, tikėtina, kad dėl atvėsusių orų šiemet jų aktyvumo laikotarpis baigėsi. Todėl viruso perdavimo rizika mažėja.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

