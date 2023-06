Palangos meras pratrūko ant Landsbergio ir konservatorių vadovybės: nesugriaukit iki galo

„Nesmagu kritikuoti savo partijos vadovybę, bet, manau, privalau ir turiu tam moralinę teisę. Privalau pasakyti, kad man, TS – LKD nariui jau dvidešimt metų, mūsų Palangos TS–LKD skyriui, kaip ir, ko gero, daugumai mūsų partijos skyrių šalyje, nepatinka tai, kas vyksta mūsų partijoje ir Lietuvos politiniame olimpe.

Pastaruoju metu mes verčiami suprasti ir pritarti mūsų partijos deleguotos Ministrės Pirmininkės pozicijai – jei nepasitrauks Seimas, iš posto pasitrauks Premjerė. Kaip skelbiama, jeigu kitą savaitę arba dar po savaitės Seimas nepritartų mūsų partijos vadovų siūlymui skelbti pirmalaikius rinkimus rugsėjo 10 dieną, Premjerė Ingrida Šimonytė teiks Prezidentui atsistatydinimo raštą. Premjerė ir mūsų partijos lyderis Gabrielius Landsbergis kreipėsi į Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų (TS – LKD) narius, ragindami palaikyti partijos prezidiumo pasiūlytą pirmalaikių Seimo rinkimų iniciatyvą. Ar mes galime pritarti tokiai pozicijai ir ją palaikyti? Galiausiai, ar kas nors mūsų, TS–LKD skyrių ar nors partijos Tarybos, paklausė, ką manome mes ir kokia būtų mūsų pozicija ?

Tenka apgailestauti, kad darsyk turime situaciją, kai iš pradžių padaroma, o paskui sprendžiame, ką daryti. Į tai įveliami ir partijos skyriai, ir mūsų koalicijos Seime partneriai, ir visa Lietuvos visuomenė“, – feisbuke rašė Š. Vaitkus.

Anot jo, privalu suprasti, kad politinėje krizėje dabar atsidūrė ne tik Vyriausybė, bet ir visa konservatorių partija.

„Galvoti, kad tokie, mano manymu, emocingi ir, galimai, darbinio nuovargio padiktuoti, bet ganėtinai vienasmeniški pareiškimai ir veiksmai liečia vien partijos vadovybę, yra neteisinga ir netoliaregiška. Kiekvienas Vyriausybės ir partijos vadovų žingsnis, politinis sprendimas ar emocinis pliūpsnis, tai yra signalas ir to, kaip rinkėjai vertins mūsų partijos narius, esančius jų rinkimų apygardose. Tai yra signalas, kaip rinkėjai vertins mus, mūsų bendrapartiečius visoje Lietuvoje. Kaip vertina dabar ir kokią savo poziciją jie pareikš ateityje prie balsadėžių.

Kodėl reikia taip sumenkinti mūsų partiją ir šitaip vaikiškai elgtis? Ar vieta ir laikas TS – LKD dabar susirinkti savo žaislus ir keliauti į kitą smėlio dėžę ?

Esame didelė bendruomenė, kuri inicijavo Lietuvos laisvę, kuri, be kita ko, vienija Politinių kalinių ir tremtinių, Krikščionių demokratų bendruomenes. Kuri turi pirmąjį po Nepriklausomybės vadovą profesorių Vytautą Landsbergį, sutelkusį visas įmanomas ir neįmanoma pastangas, kad mes ir mūsų vaikai būtų laisvi bei gyventume laisvoje šalyje. Kuris net ir sunkiausiu laikotarpiu, kai okupantai prie TV bokšto šaudė į nekaltus žmones, neišsigando, nepabėgo, neatsistatydino, visko nemetė.

Deja, dabartiniai mūsų partijos vadovai demonstruoja priešingai – ketina pabėgti, sakykime, „iš principo“? “, – teigė Palangos meras.

Š. Vaitkus įsitikinęs, kad TS –LKD partijos nariai ir ypač vadovai, turi prisiimti politinę ir žmogišką atsakomybę: „Juk mūsų bendruomenė per Seimo rinkimus gavo didžiausią visos Lietuvos žmonių pasitikėjimą, rinkėjai mus įpareigojo spręsti jų problemas, jiems padėti. Mes patys to norėjom, to siekėm ir prisiekėm jiems tarnauti. Suprantu, kad ne visada yra lengva, ne visada sekasi, suprantu ir tai, kad laikotarpis – koronavirusas, karas, krizė – yra neišpasakytai sudėtingas, bet tai nereiškia, kad turime viską mesti, pasitraukti ar net pabėgti “.

Anot jo, dabar metas, rodyti lyderystę, ieškoti sprendimų ir spręsti problemas bei telkti mūsų valstybes bendruomenę.

„ Vyriausybė, Seimas susitvarkė su žymiai didesnėmis problemomis nei dabartiniai „čekiukai“. Kita vertus, ar Vyriausybė ir Seimas turi prisiimti kolektyvinę atsakomybę už kai kurių esamų ir buvusių savivaldos tarybų narių personalinius veiksmus ir sprendimus? Manau, tie tarybų nariai, kurie galimai elgėsi nesąžiningai, atsakys asmeniškai, juos įvertins ir jų darbdavys rinkėjas.

Šioje situacijoje būtina, kad Seimas kuo skubiau pakeistų netobulą Vietos savivaldos įstatymo dalį dėl išmokų, nustatytų konkretaus dydžio atlyginimą tarybų nariams ir uždarytų šį klausimą ateičiai. Beje, tai jau buvo galima padaryti skubos tvarka, o ne klimpti į politinį daugžodžiavimą ir dar didesnes problemas.

Reikia suprasti ir tai, jog Lietuvos bendruomenė netiki, kad Vyriausybė ir Seimas atsistatydins dėl „čekiukų“, bendruomenė jau pradeda įtarti, kad galimai problemos yra gilesnės, didesnės ir kažkas nuo visuomenės yra slepiama o „čekiukai“ yra tik pretekstas pasitraukti.

Dabartinė politinė elgsena, mano manymu, daro nepataisomą žalą mūsų partijai, tolimesniems rinkimų rezultatams ir rinkėjų pasitikėjimui. Ar mūsų siekis yra susinaikinti ?

Raginu TS – LKD tarybą kuo skubiau susirinkti ir atšaukti prezidiumo sprendimą dėl pirmalaikių Seimo rinkimų.

Kviečiu visus mūsų partijos tarybos narius pasirašyti Vilniaus Naujamiesčio skyriaus inicijuotą prašymą dėl skubaus partijos tarybos sušaukimo. Kviečiu mūsų Vyriausybę kuo skubiau grįžti prie Lietuvai svarbių darbų bei sprendimų ir be jokių „jeigu“ tęsti savo darbus. Suprantu – principai, ambicijos, nuovargis, bet dabar kur kas svarbiau yra nesugriauti mūsų partijos, iki galo neprarasti ir susigrąžinti žmonių pasitikėjimą “,– rašė Š. Vaitkus.