TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Palangoje prasideda parko festivalis po atviru dangumi

2025-08-12 06:25
2025-08-12 06:25

Palangoje, Gintaro muziejuje, antradienį prasideda penkias dienas truksiantis Palangos parko festivalis.

Palangos botanikos parkas ir gintaro muziejus iš viršaus

Palangoje, Gintaro muziejuje, antradienį prasideda penkias dienas truksiantis Palangos parko festivalis.

0

Ketvirtą kartą kurorte rengiamame festivalyje pasirodys atlikėjai Free Finga, FC Baseball, Monika Liu, Alina Orlova, renginių ciklą atidarys operos solistų Liudo Mikalausko ir Eugenijaus Chrebtovo koncertas.

Koncertai vyks Gintaro muziejaus pietinėje terasoje.

Žolinių savaitę vykstantis festivalis turi reprezentacinio Palangos miesto renginio statusą.

