Palangoje prasideda parko festivalis po atviru dangumi

Ketvirtą kartą kurorte rengiamame festivalyje pasirodys atlikėjai Free Finga, FC Baseball, Monika Liu, Alina Orlova, renginių ciklą atidarys operos solistų Liudo Mikalausko ir Eugenijaus Chrebtovo koncertas.
Koncertai vyks Gintaro muziejaus pietinėje terasoje.
Žolinių savaitę vykstantis festivalis turi reprezentacinio Palangos miesto renginio statusą.
