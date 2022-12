Pacientų atstovai su baime laukia pokyčių: neaišku, kuo gydysimės nuo sausio

Tačiau šių metų pokyčiai gali būti dar skaudesni: dėl augančių energijos kainų mažėja žmonių perkamoji galia, visa Europa susiduria su vaistų tiekimo problemomis, o Lietuvoje – vėl keičiama kompensuojamųjų vaistų tvarka, rašoma pranešime spaudai.

Anot Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos pirmininkės Vidos Augustinienės, pacientai bet kokius pakeitimus visada išgyvena itin sunkiai – tiek finansiškai, tiek kalbant apie poveikį sveikatai.

„Dar liepos mėnesį kreipėmės į Sveikatos reikalų komitetą, prašydami atsisakyti kai kurių Farmacijos įstatymo projekte siūlomų pakeitimų. Mūsų manymu, jie dar labiau ribos dalies vaistų patekimą į kainyną. Jau ir dabartinė tvarka lemia, kad kas pusmetį išleidžiant naują kainyną, daugiau nei 300 vaistinių preparatų iš jo išbraukiama. Pacientams nesuprantama, kodėl jiems nekompensuojama bent dalis šių vaistų kainos, o jie priversti arba keisti gydymą, arba mokėti pilną vaistų kainą. Galiausiai susiklosto ir taip, kad jiems reikiamų vaistų Lietuvoje apskritai nelieka“, – sako V. Augustinienė.

REKLAMA

Ji taip pat priduria, kad vaistų neįtraukimas į kompensuojamųjų vaistų kainyną neskatina jų kainų mažėjimo. „Norime patys kartu su gydytoju nuspręsti, ar rinktis pigiausią vaistą, ar prisimokėti už vaistus ir, kiek už juos prisimokėti. Nesuprantamas draudimas įrašyti į kainyną visus tos pačios grupės vaistus“, – atkreipia dėmesį V. Augustinienė.

Prašo atsisakyti ribojimų priemokoms

Savo prašyme į Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininką Antaną Matulą Lietuvos pacientų organizacijų atstovų taryba siūlo atsisakyti ribojimų, taikomų pacientų priemokoms ir pabrėžia, kad įstatyme nustatyti kriterijai paciento priemokai yra niekuo neargumentuoti bei skirtingai taikomi brangesniems ir pigesniems vaistams.

REKLAMA

„Jokių atsakymų į mūsų keliamus klausimus negavome, nebuvo ir reakcijos į mūsų oficialų raštą. Siūlymai buvo įtraukti į komiteto posėdį, leista pasisakyti, tačiau tik formaliai, nes neįsiklausoma į argumentus ir visi siūlymai atmetami“, – apgailestauja pacientų atstovė.

Pasak V. Augustinienės, visiems su vaistais susijusiems pakeitimams itin jautrūs pacientai, kurie serga keliomis lėtinėmis ligomis, nes jiems yra labai sudėtinga suderinti visus vartojamus medikamentus. Dažnai atsiranda šalutinių poveikių, alerginių reakcijų ne į veikliąją medžiagą, bet į kitas vaisto sudėtines dalis. Be to, pacientai, kurie neišgali susimokėti už vaistus pilną kainą, būna priversti savo sveikatos sąskaita vartoti jiems netinkamus vaistus, dėl to valstybės išlaidos galimų komplikacijų ir tų žmonių gydymui gali dar labiau didėti.