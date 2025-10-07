Kalendorius
Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškino, kodėl Cichanouskajai sumažino fizinę apsaugą

2025-10-07 10:54 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 10:54

Žiniasklaidai skelbiant, kad Lietuva nusprendė sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos fizinės apsaugos lygį, socialdemokratas Remigijus Motuzas tvirtina, jog toks sprendimas priimtas tiek skaičiuojant valstybės lėšas, tiek vertinant realiai kylančias grėsmes.   

Sviatlana Cichanouskaja (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Žiniasklaidai skelbiant, kad Lietuva nusprendė sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos fizinės apsaugos lygį, socialdemokratas Remigijus Motuzas tvirtina, jog toks sprendimas priimtas tiek skaičiuojant valstybės lėšas, tiek vertinant realiai kylančias grėsmes.   

19

„Tai, be abejo, ir lėšų klausimas. Taip pat sakoma, kad tokio lygio apsaugos ir nereikėjo“, – Eltai teigė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.

Visgi, pažymėjo socialdemokratas, į Lietuvą po 2020 metų suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų atvykusiai S. Cichanouskajai valstybės teikiama apsauga nebus visiškai nutraukta.

„Šiuo metu yra rengiamas protokolinis sprendimas. Apsauga neišnyksta, ji bus kitokio lygio, ji bus saugoma ne taip, kaip Vadovybės apsaugos tarnyba saugo Lietuvos valstybės vadovus. Apsauga bus perduota Vidaus reikalų ministerijai ir toliau ponia Cichanouskaja turės asmeninę apsaugą, taip pat išliks apsauga prie namų. (...) Kelionių į užsienį metu bus rašomos notos toms valstybėms, į kurias bus vykstama, kad vizito metu būtų užtikrintas apsauga. Taip numatoma dokumente, kuris dar nėra patvirtintas“, – teigė socialdemokratas.

Tai, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą, antradienį paskelbė naujienų portalas LRT.lt.  

LRT.lt šaltinių duomenimis, S. Cichanouskajos apsauga ir papildomi atributai valstybei kainavo apie 1 mln. eurų per metus: į tai esą įėjo fizinė apsauga visą parą Lietuvoje ir užsienyje, automobiliai apsaugos užtikrinimui, gyvenamosios vietos išlaikymas, naudojimasis VIP terminalais oro uostuose.

2025-10-07 11:00
Tai ar ši ponia išmoko lietuviškai ar ne? Iš pagarbos, iš dėkingumo Lietuvai.
Atsakyti
O dirbti ji eis?
O dirbti ji eis?
2025-10-07 11:10
Lietuviu kalba mokinsis?
Atsakyti
Atrodo
Atrodo
2025-10-07 11:00
Atėjo į protą.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (19)
