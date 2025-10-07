Paaiškino, kodėl Cichanouskajai sumažino fizinę apsaugą

„Tai, be abejo, ir lėšų klausimas. Taip pat sakoma, kad tokio lygio apsaugos ir nereikėjo“, – Eltai teigė Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas.
Visgi, pažymėjo socialdemokratas, į Lietuvą po 2020 metų suklastotų Baltarusijos prezidento rinkimų atvykusiai S. Cichanouskajai valstybės teikiama apsauga nebus visiškai nutraukta.
„Šiuo metu yra rengiamas protokolinis sprendimas. Apsauga neišnyksta, ji bus kitokio lygio, ji bus saugoma ne taip, kaip Vadovybės apsaugos tarnyba saugo Lietuvos valstybės vadovus. Apsauga bus perduota Vidaus reikalų ministerijai ir toliau ponia Cichanouskaja turės asmeninę apsaugą, taip pat išliks apsauga prie namų. (...) Kelionių į užsienį metu bus rašomos notos toms valstybėms, į kurias bus vykstama, kad vizito metu būtų užtikrintas apsauga. Taip numatoma dokumente, kuris dar nėra patvirtintas“, – teigė socialdemokratas.
Tai, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą, antradienį paskelbė naujienų portalas LRT.lt.
LRT.lt šaltinių duomenimis, S. Cichanouskajos apsauga ir papildomi atributai valstybei kainavo apie 1 mln. eurų per metus: į tai esą įėjo fizinė apsauga visą parą Lietuvoje ir užsienyje, automobiliai apsaugos užtikrinimui, gyvenamosios vietos išlaikymas, naudojimasis VIP terminalais oro uostuose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!