Orai keisis iš esmės: atkeliauja šiluma, sparčiai tirps sniegas

Kitur vyraus debesuoti, kai kur su pragiedruliais orai. Pereitą naktį Lietuvoje kaip reikiant pašalo, Šiaurės Lietuvoje daug kur iki 26–27, Zarasuose 28 laipsnių šalčio. Geroji žinia yra ta, kad šaltis jau grįžta atgal į rytus, o į jo vietą atkeliauja šiluma iš šiaurės vakarų.

Pereita naktis buvo giedra, todėl ir tokia šalta. Giedra bus ir šios nakties pradžioje, bet vėliau pradedant šiauriniais rajonais dangų užtrauks nestori debesys. Kai kur pasnyguriuos, galima ir silpna lijundra. Dieną debesuotumas beveik visur išliks, kai kur galima nesmarki lijundra.

Šalčiausia bus šį vakarą – vyraus 15–18 laipsnių šalčio, rytuose iki 19–21, prie jūros 4–6 laipsniai šalčio. Rytą bus nuo 7 šalčio rytuose iki 2 šalčio vakaruose, prie jūros jau atodrėkis. Dieną šiaurėje ir vakaruose bus nuo 0 iki 3 šilumos, pietuose ir rytuose – dar iki 2 laipsnių šalčio.

„Kitaip tariant, orai keičiasi iš esmės“, – sako sinoptikas Naglis Šulija.

Per kitas dvi paras tendencija išliks. Trečiadienį kritulių tikimybė menka, bet kai kur gali būti plikledis ir nesmarki lijundra. Naktį vyraus 1–3 laipsniai šalčio, kai kur liks iki 1 šilumos. Dieną įsivyraus 1–3 laipsniai šilumos, prie jūros gali būti ir dar šilčiau. Ketvirtadienį bus negausių mišrių kritulių, be to, bus vėjuota. Naktį bus nuo 2 laipsnių šilumos iki 2 šalčio, todėl vietomis bus ir plikledis, dieną vėl vyraus 1–3 šilumos, šalies vakaruose gali būti ir dar šilčiau.

„Ką gi, galima užtikrintai pasakyti, kad gamtovaizdis netrukus pasikeis labai smarkiai. Taip pat yra aišku, kad vėliau šią savaitę orai bus permainingi, bus ir šalčio, ir šilumos bangų. Atitinkamai keisis ir krituliai“, – sako N. Šulija.