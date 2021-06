Nustatyti dar 2 Delta varianto atvejai

Šie atvejai aptikti Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) laboratorijoje tirtuose ėminiuose, rašoma pranešime.

Iš viso iki šiol Lietuvoje, pagal NVSPL koordinuojamą sekoskaitos projektą, atlikta 12220 ėminių sekoskaita ir aptikta 8268 B.1.1.7 (alfa variantas), 13 B.1.351 (beta variantas), 211 B.1.620, 6 P.1 (gama variantas) ir 3 B.1.617.2 (delta variantas) viruso linijų atvejų.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pirmasis Delta atvejis fiksuotas vakar Klaipėdoje. Tai įvežtinis atvejis – asmuo į Klaipėdą atvyko iš Uzbekistano, koronavirusinė infekcija (COVID-19 liga) jam patvirtinta atlikus profilaktinį tyrimą ir būnant izoliacijoje.

„Turime visą žmogaus atvykimo į Lietuvą grandinę, žinome, kur ir kaip jis izoliavosi. Šiuo metu intensyviai bendradarbiaujame su įmonės, į kurią dirbti atvyko žmogus, administracija“, – sako NVSC Klaipėdos departamento direktorius Raimundas Grigaliūnas.

Įvertinus kitose šalyse stebimą situaciją, susijusią su Delta atmainos plitimu, nuspręsta imtis papildomų saugumo priemonių – dėl COVID-19 ligos bus tiriami įmonės, į kurią dirbti ir atvyko asmuo, darbuotojai, nors, kaip nustatyta epidemiologinio tyrimo metu, ir neturėjo kontakto su užsikrėtusiu asmeniu. Taip pat šiuo metu nustatinėjami lėktuve greta asmens sėdėję žmones, kuriems bus rekomenduoti atlikti testą COVID-19 ligai nustatyti.

Žmogus, kuriam patvirtinta Delta atmaina, į Vilnių lėktuvu atvyko gegužės 31 d. ir iškart keliavo į Klaipėdą, kur izoliavosi. COVID-19 liga jam patvirtinta birželio 2 d. profilaktinio testavimo metu, infekcijai būdingų simptomų asmuo, kaip nustatyta epidemiologinės diagnostikos metu, nejautė.

NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vedėjos, laikinai vykdančios direktoriaus funkcijas, Giedrės Aleksienės teigimu, šiuo metu, siekiant kuo labiau sumažinti rizikas, įvežtiniams COVID-19 ligos atvejams skiriamas ypatingas dėmesys.

REKLAMA

„Suprantame, kad visas pasaulis pamažu atsiveria, todėl nuo atmainų, atkeliaujančių iš svetur, negalime apsisaugoti. Tačiau, skirdami ypatingą dėmesį, galime išvengti jų plitimo viduje. Dėl to visi atvejai, kai infekcija patvirtinama žmogui, grįžusiam ar atvykusiam iš užsienio, sulaukia išskirtinio specialistų dėmesio, visi ėminiai yra siunčiami sekoskaitos tyrimams“, – sako G. Aleksienė.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) Delta atmainą, kuri pirmą kartą spalio mėnesį aptikta Indijoje, yra priskyrusi prie susirūpinimą keliančių atmainų.

NVSC specialistai primena, kad Lietuvoje vykdoma masinė vakcinacija, tad visi asmenys, sulaukę 16 metų, raginami registruotis skiepui internetu www.koronastop.lt arba, jeigu nėra galimybės to padaryti, skambinti Karštosios linijos numeriu 1808. Be to, Europos vaistų agentūrai leidus „Comirnaty“ vakcina nuo koronaviruso skiepyti 12–15 metų asmenis, šios amžiaus grupės vakcinacija nuo pirmadienio startavo ir Lietuvoje. Registruoti vaikus skiepijimui gali tėvai (įtėviai), globėjai arba rūpintojai.