Nuo vasario vaiko teisių gynėjai ypatingose situacijose dirbs su vaizdo registratoriais

„Norėdami ne tik reaguoti greitai, operatyviai, bet ir veikti profesionaliai, skaidriai, priimti sprendimus, pagrįstus faktine informacija, nuo vasario 3-iosios dirbsime su vaizdo ir garso registratoriais“, – antradienį surengtoje spaudos konferencijoje informavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktorė Ilma Skuodienė.

„Pasitaiko situacijų, kai vaiko teisių gynėjams priėmus sprendimą, tėvai ar globėjai ne visuomet su juo sutinka. Todėl nagrinėdami skundus naudosime vaizdo ir garso registratoriais fiksuotą informaciją ir priimsime atitinkamus sprendimus. Taip pat informacija dalinsimės su ikiteisminio tyrimo tyrėjais, su teismu“, – aiškino ji.

Filmuos ypatingas situacijas

Filmuoti planuojama tais atvejais, kai į pranešimą svarbu sureaguoti ne vėliau kaip per 1–6 valandas.

„Dažniausiai tai pranešimai apie smurtines situacijas, kai vaikas yra nesaugioje aplinkoje, jam kyla grėsmė, tėvai nesutaria dėl bendravimo tvarkos. Taip pat apie globojamą, ypatingai pažeidžiamą, vaiką“, – vardijo I. Skuodienė.

„Svarbu paminėti, kad vaiką supažindinsime su filmavimo procesu ir, aišku, sudarysime galimybę atsisakyti būti filmuojamam. Jeigu vaikas tikrai nesutiks, visą tai fiksuosime raštu“, – atkreipė dėmesį tarnybos direktorė.

Taip pat filmuojama nebus sveikatos priežiūros, ugdymo ir kitose panašiose įstaigose, kai nepavyksta užtikrinti galimybės bendrauti su vaiku individualiai, be pašalinių. Be to, tais atvejais, kai vaikas yra laikinai apsistojęs žmogaus, sutikusio užtikrinti jam saugią aplinką, namuose.

„Tačiau tais atvejais, kada yra kalbama apie vaiko, kitų šeimos asmenų, darbuotojų saugumą, filmavimas vyks. Bus informuojama, kad už jo trukdymą gali būti taikoma administracinė atsakomybė“, – konferencijos metu pabrėžė Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Vilniaus miesto skyriaus vedėjas Gedas Batulevičius.

Su rizikomis susiduria ir darbuotojai

Pasak jo, reaguojant dėl vaikų saugumo, neretai iškyla grėsmė ir asmeniniam darbuotojų saugumui. Tokias rizikas, G. Batulevičiaus teigimu, filmavimai gali padėti sumažinti.

„Kameros kažkuria prasme yra drausminimo priemonė ir tam, kad apsaugotume vaiko teisių gynėjus. Esame turėję situacijų, kada darbuotojai nukenčia. Dažnai tai yra keiksmažodžiai, grasinimai, gąsdinimai, spjaudymasis, jėgos panaudojimas. Kameros leis tuos dalykus stabdyti“, – vylėsi jis.

ELTA primena, kad 2023 metų pabaigoje viešojoje erdvėje išplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip vaiko teisių apsaugos darbuotojai iš mamos jėga paima vaiką. Tyrimą dėl šio vaizdo įrašo atlikusi Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė nustatė, jog vaiko nuo motinos atskyrimą vykdę specialistai dirbo netinkamai ir neprofesionaliai.

Praėjusių metų pabaigoje tarnyba subūrė tarpinstitucinę darbo grupę, kuriai buvo pavesta sudaryti algoritmą, aiškiau apibrėžiantį, kas turi būti atsakingas už vaiko paėmimo procesą, kada ir kaip gali būti pasitelkiama policijos pareigūnų pagalba užtikrinant vaikui saugią aplinką.

Taip pat visi tiesiogiai su vaikais dirbantys tarnybos darbuotojai buvo įpareigoti dalyvauti mokymuose apie vaiko nuomonės išklausymą, informacijos pateikimą jam suprantama kalba.