Nufilmavo, kaip keliuose elgiasi nepilnamečiai – viskas dėl dėmesio stokos

Pareigūnai pastebi, jog jaunimas rizikingą elgesį demonstruoja socialiniuose tinkluose. Daugėja ir nepilnamečių, kurie laksto gatvėmis be teisių.

Paauglys atlieka pavojingą manevrą – dviratę transporto priemonę užsiveža ant Vilniaus Karaliaus Mindaugo tilto viršūnės, nuo jos atsisėda ir nuvažiuoja. Tokį vaizdą į „TikTok“ socialinį tinklą įkėlė ne tik praeiviai, bet ir pats berniukas.

Kitas vaizdo įrašas iš Tarandės. Keturios paauglės merginos susėdo po dvi ant elektrinio dviračio ir nė viena neužsidėjusi šalmo neatsakingai manevravo keliu. Viena iš jų – išsitraukusi mobilųjį telefoną.

Kalbinti praeiviai pastebi, kad jaunimas mėgsta pažeidinėti kelių eismo taisykles:

„Kas liečia paspirtukus, tai daug netvarkingai vairuoja. Netgi per pėsčiųjų perėją esu mačiusi ne vieną kartą – tiesiog mašina šalia ir privalo sustoti.“

„Jaunimas vairuoja, sakyčiau, įvairiai. Būna ir chuliganiškai ir nechuliganiškai – kiekvieno pasirinkimas, kaip vairuoja. Kiekvienas pats įsivertina aplinkinių ir savo saugumą.“

Policijos statistika atskleidžia, kad išaugo nepilnamečių – nuo 9 iki 16 metų jaunimo – padarytų eismo taisyklių pažeidimų skaičius. Jis šoktelėjo 45 procentais. Užpernai tokių nusižengimų buvo beveik 800, o pernai skaičius viršijo 1100.

Nusižengimus filmuoja

Negana to, dvigubai išaugo paauglių, kurie lakstydami su paspirtukais ir dviračiais pažeidė Kelių eismo taisykles. 2024-aisiais tokių atvejų skaičius siekė beveik 500, kai 2023-iaisiais – apie 240. O šiais metais, dar net neprasidėjus vasarai policijai jau nusižengė 123 dviratininkai ir pėstieji.

Policija pastebi ir naują nepilnamečių „madą“ – kelti savo video į socialinius tinklus.

„Labai daug informacijos pastebime socialiniuose tinkluose. Toks elgesys tikrai nedaro garbės, o kelia jam pačiam pavojų. Na, kita vertus, vėlgi reikėtų pačiam jaunimui susirūpinti, ar reikėtų pirmiausia taip elgtis, kita vertus, ar reikėtų tokį savo elgesį viešinti“, – sakė Viešosios tvarkos biuro vadovas Vytautas Grašys.

Policija pasidalijo vaizdo įrašu, kaip teisių neturintis 15-metis mopedo vairuotojas spruko nuo pareigūnų, lenkdamas kitas transporto priemones, kirsdamas siaurą ištisinę liniją. Tačiau pabėgti jam nepavyko, mat po pusvalandžio gaudynių paauglį policija sulaikė.

Policijos duomenimis, daugėja ir nepilnamečių, kurie vairuoja be teisių – jų pernai užfiksuota 27 daugiau. O vien per šių metų pirmus keturis mėnesius jau 55 nepilnamečiai vairavo transporto priemones be teisių.

Už kelių eismo taisyklių pažeidimus įprastai atsakomybę taiko policija, jeigu vaikui jau yra 16 metų. O jei tokio amžiaus nėra, vaiko teisių apsaugos skyrius gali pirmą kartą įspėti tėvus, o pakartotinu atveju – skirti baudą iki 100 eurų.

„Mes, kai gaunam pranešimą, tai būna atliekamas vaiko situacijos vertinimas. Mes renkam informaciją ir iš kitų įstaigų, bendraujam su vaikais, su tėvais ir tada mes išvadas pasidarom. Ar tai buvo tyčia, ar tikrai tėvai piktybiškai neugdo tų vaikų ir jų neauklėja. Tuomet tos baudos yra skiriamos“, – aiškino vaiko teisių gynėja Irma Cibulskienė.

Bando atkreipti dėmesį į emocinę būklę

Pasak psichologės, paaugliai pažeidinėja taisykles, nes nori paišdykauti, išbandyti save, taip pat kai kurie nori atkreipti dėmesį į savo emocinę būklę.

„Tikrai yra situacijų, kada neatsargų vairavimą, neatsargų elgesį gatvėje, mes galime matyti, kaip į save nukreiptą autodestruktyvų elgesį. Jis tikrai dažnai atsiranda iš vidinio savęs patyrimo, kuomet aš jaučiuosi nepakankamai vertingas, nepakankamai matomas arba jaučiu, kad mano gyvenimas, koks jis bebūtų, kad nieko baisaus, jeigu jis ir baigsis“, – kalbėjo „Vaikų linijos“ psichologė Jurgita Smiltė Jasiulionė.

Psichologė pabrėžia, kad pirmiausią pavyzdį vaikams turėtų rodyti tėvai. Esą patys suaugusieji pažeidinėja kelių eismo taisykles, važinėja ant paspirtukų dviese, nedėvi šalmų.

Tiek policija, tiek specialistai pabrėžia, kad su nepilnamečiais reikia kalbėtis, paaiškinti, kaip saugiai elgtis kelyje.

