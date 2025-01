Nors buvo uždrausta, girtas vyras prie vairo sėdo vėl – šįkart teistumas jį pasivijo Marijampolės kalėjime

Bylos duomenimis, Lukas 2024 m. liepos 29 d. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio (3,06 promilės girtumas), vairavo automobilį „Opel Vectra“, kol buvo sustabdytas policijos pareigūnų.

Paaiškėjo, kad dar 2022 m. spalio 6 d. Kauno apylinkės teismo baudžiamuoju įsakymu baudžiamojoje byloje jam buvo uždrausta vairuoti iki 2024 m. rugpjūčio 24-sios. Po mažiau nei mėnesio, vyras būtų turėjęs ženkliai mažiau problemų.

(152 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kalinimo sąlygos Marijampolės pataisos namuose

Gėrė su draugais

Lukas teisiamojo posėdžio metu kaltu prisipažino visiškai dėl abiejų jam inkriminuotų veikų. Jis teigė, kad tos dienos rytą pas jį į svečius atvyko draugas, jie kartu vartojo alkoholį.

Tada nuvažiavo pasiimti dar draugų. Visi kartu išgėrė. Kai baigėsi alkoholis, visi kartu važiavo dar įsigyti alkoholio.

Jis vairavo automobilį „Opel Vectra“, kai netoli draugo namų juos sustabdė policijos pareigūnai. Tuo metu automobilį vairavo jis.

Pareigūnams prisistatė brolio vardu ir pavarde. Taip pasielgė galimai dėl to, kad buvo per daug išgėręs alkoholio. Po to prisipažino, kad tai jis vairavo – pasakė savo vardą, pavardę, gimimo metus.

Pareigūnai tikrino jo blaivumą, buvo nustatyta virš 3 promilių girtumas. Tuo metu buvo rytas, apie 10-11 val. Vyras teigė, kad turi priklausomybę alkoholiui, apie 2,5 metų nuolat jį vartoja.

Lukas prisipažino, kad prieš kokius 2 metus 2 mėnesius, yra vairavęs neblaivus. Tada jo neblaivumas taip pat viršijo 3 promiles. Sėsdamas šį kartą už vairo žinojo, kad jam paskirtas draudimas vairuoti.

Lukas savo poelgį vertino neigiamai. Pasakojo, kad dabar Marijampolės pataisos namuose lankosi anoniminių alkoholikų ir narkomanų kursuose. Stengiasi greičiau išeiti, nes nori pabūti su vaikais.

Vyras žadėjo, kad kai išeis iš kalėjimo, tai užsikoduos, nes nemato kitos išeities. Turi tris vaikus, dukrai 9 metai, berniukui 7 metai, o kitam 4 metai.

Su vaikų motina bendrauja, nėra išsiskyrę. Vaikų šiuo metu neišlaiko, nors iki kalėjimo mokėjo pinigus. Su vaikų mama santuokos nesudarė.

Sukėlė įtarimą

Policijos pareigūnė teismui pasakojo, kad tą dieną vykdė policinę priemonę. Apie 10 val. 50 min. buvo pastebėtas įtartinai po kelią manevruojantis lengvasis automobilis „Opel“.

Ji ir kolega nusprendė patikrinimui sustabdyti automobilį. Įjungus švyturėlius patikrinimui buvo sustabdytas minėtas automobilis.

Ji priėjo prie automobilio, prie vairo sėdėjo vyras, kuris akivaizdžiai matėsi, kad yra neblaivus. Ji paklausė vairuotojo dėl alkoholio ir šis patvirtino, kad gėrė.

Pirmu tikrinimu 10 val. 53 min. jam buvo nustatyta 3,23 prom. neblaivumas, o antru tikrinimu 11 val. 12 min. jam nustatyta 3,06 prom. girtumas.

Automobilio salone buvo dar 3 keleiviai, akivaizdžiai matėsi, kad jie taip pat yra apsvaigę, nuo jų sklido stiprus alkoholio kvapas. Patikrinus per duomenų bazes buvo nustatyta, kad automobilis „Opel Vectra“ priklauso kitam asmeniui.

Prasiilgino bausmę

Teismas nusprendė Luką pripažinti kaltu dėl vairavimo išgėrus, kai jam atimtos teisės, ir paskirti jam 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmę. Dėl visiško kaltės pripažinimo, bausmė sušvelninta iki 6 mėnesių.

Ši bausmė buvo sudėta su ankstesne, kurios vyras dar nebuvo spėjęs atlikti. Tad už grotų Lukas praleis pusmečiu ilgiau – 1 metus 6 mėnesius ir 13 dienų.

Taip pat nuspręsta konfiskuoti automobilio „Opel Vectra“ vertę atitinkančią pinigų sumą –2 260 eurų.

Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos, suimtiems kaltinamiesiems nuo nuosprendžio jiems įteikimo dienos, gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.