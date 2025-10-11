Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nors Aleknavičienę mato tinkamiausia kandidate, premjerė naują kultūros ministrą rinksis iš kelių pavardžių

2025-10-11 14:38 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 14:38

Socialdemokratams nutarus perimti Kultūros ministeriją į savo rankas, Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė sako, kad kitą savaitę pradės žvalgysis potencialių kandidatų į ministro postą. Nors kartoja, kad bendrapartietė Vaida Aleknavičienė yra tinkamiausia šioms pareigoms, socialdemokratė tvirtina, kad rinksis iš kelių kandidatūrų.

Vaida Aleknavičienė (nuotr. Dainiaus Labučio)

Socialdemokratams nutarus perimti Kultūros ministeriją į savo rankas, Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė sako, kad kitą savaitę pradės žvalgysis potencialių kandidatų į ministro postą. Nors kartoja, kad bendrapartietė Vaida Aleknavičienė yra tinkamiausia šioms pareigoms, socialdemokratė tvirtina, kad rinksis iš kelių kandidatūrų.

„Kitą savaitę atidarysiu konsultacijas, ieškosime tinkamiausio ministro ir jo komandos“, – šeštadienį, po Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) tarybos, žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„Žvalgysimės į daugiau pavardžių, bet mano nuomonė lieka nepakitusi. Aš pati Vaidą Aleknavičienę siūliau į šią poziciją. Tai mano nuomonė nepakitusi“, – tikino ji.

Kaip ELTA skelbė jau anksčiau, šeštadienį kreipdamasi į LSDP tarybą I. Ruginienė tikino mananti, kad V. Aleknavičienė būtų tinkamiausia kultūros ministrė. Politikė jau buvo paskirta į šį postą, tačiau, socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų, iš pareigų pasitraukė.

Savo ruožtu LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius patikino – nepaisant I. Ruginienės matymo, kol kas V. Aleknavičienė dar nėra oficiali partijos kandidatė į kultūros ministres.

„Nebuvo tokio sprendimo priimta. Buvo pasakyta premjerės, kad, premjerės manymu, tai geriausias kandidatas užimti šiai pozicijai“, – žurnalistus informavo LSDP vadovas.

Tuo metu pati V. Aleknavičienė tikino – jeigu sulauks pasiūlymo vėl tapti ministre, ji šiam darbui būtų pasirengusi.

„Aš labai džiaugiuosi, kad premjerė mano kandidatūrą įvertina kaip tinkamą. Jeigu bus pasiūlyta – aš sutiksiu“, – patikino socialdemokratė.

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė – koalicija su „aušriečiais“ išliks, tačiau didžiausia valdančiosios daugumos partija perims Kultūros ministeriją.

Kaip skelbta, kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP pirmininkas teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.

Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro LSDP, „Nemuno aušra" nei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.

