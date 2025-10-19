„Neturėjau tikslo niekam pakenkti“ – Pakruojo rajone girtas vyras iš automobilio išsitraukė ginklą

Kaip nustatė teisėsauga, kaltinamasis S. P. neteisėtai nešiojosi D kategorijos ginklą – lygiavamzdį pneumatinį ginklą, skirtą šaudyti guminiais, plastikiniais ar dažais bei pipirais užtaisytais šaudmenimis.
Pagal Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą tokį ginklą savininkui nešiotis yra draudžiama.
Neturėjo tikslo kažkam pakenkti
Bylos duomenimis, įvykis nutiko 2025 m. liepos 12 d., apie 22.20 val., vieno gyvenamojo namo kieme Pakruojo rajone.
S. P., atvykęs ieškoti draugo, stabtelėjo pas kitą žmogų, kur vaišinosi alkoholiniais gėrimais. Vakarui įsibėgėjus tarp vyrų kilo konfliktas, jie apsistumdė, o kaltinamasis iš automobilio atsinešė ginklą:
„Ginklą buvau įsigijęs Pasvalyje pramogai – šaudymui į skardines. Jį laikiau automobilyje ir maniau, kad tokio ginklo nešiotis nedraudžiama. Neturėjau tikslo niekam pakenkti.
Dėl savo poelgio gailiuosi. Blaivus taip nebūčiau pasielgęs. Esu dirbantis ir sutinku sumokėti paskirtą baudą“, – teisme aiškino kaltinamasis.
Vis dėlto, Pakruojo rajone kilęs konfliktas tarp išgertuvių dalyvių baigėsi policijos pareigūnų įsikišimu ir ginklo paėmimu.
Kaip nurodoma Šiaulių pareigūno tarnybiniame pranešime, tos dienos vakarą gautas pranešimas, kad į vieno kaimo kiemą atvyko iš matymo pažįstamas vyras ir grasina ginklu.
Buvo spėjama, kad ginklas gali būti žaislinis. Atvykę pareigūnai rado keturis neblaivius asmenis. Pranešėjas nurodė, kad išgertuvių metu tarp vyrų kilo žodinis konfliktas.
Įvykio vietoje rastas ir paimtas minėtas pneumatinis ginklas bei dvi dėtuvės, kuriose buvo iš viso 10 šratų. Pranešėjas pareiškimo dėl grasinimo nerašė, nes, anot jo, fizinio skausmo nepatyrė, todėl pretenzijų kaltinamajam neturi.
Liudytojas: „Vos pamačiau ginklą, iškart jį atėmiau“
Ikiteisminio tyrimo metu apklaustas liudytojas pasakojo, kad lemtingą vakarą su seserimi ir draugais pavėsinėje vartojo alkoholį. Apie 12.30 val. prie kompanijos prisijungė ir kaltinamasis, su kuriuo visi kartu girtavo iki vakaro.
Pasak liudytojo, apie 22 val. S. P. pradėjo rėkauti ir ieškoti priekabių, todėl buvo išprašytas iš kiemo. Po kurio laiko jis sugrįžo su medine lazda rankose ir bandė smogti jam. Liudytojas spėjo lazdą atimti.
Tada, anot liudytojo, S. P. iš už nugaros išsitraukė daiktą, panašų į pistoletą, ir jį pademonstravo. Anot liudytojo, kaltinamasis juo tiesiogiai negrasino, tačiau jis pats iškart ginklą atėmė bei padėjo nuošaliau. Anot liudytojo, išvydęs ginklą jis neišsigando.
Susimokės 800 eurų baudą
Teismas S. P. pripažino kaltu ir paskyrė jam 800 eurų baudą. Nustatyta, kad vyras šią pinigų sumą privalo sumokėti per du mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos. Kitu atveju išieškojimas bus perduotas antstoliams.
Iki nuosprendžio įsiteisėjimo S. P. toliau bus taikoma kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Teismas taip pat paskyrė baudžiamojo poveikio priemones – vyro turėtą ginklą nuspręsta sunaikinti.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmus.
