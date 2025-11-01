Neramus savaitgalis: Plungėje sužeistos dvi moterys, Raudonėje sumušti du vyrai

Policijos departamento duomenimis, 1998 metais gimęs vyras apie 2 val. bute Plungės Vėjo gatvėje peiliu sužalojo 1977 ir 1954 metais gimusias moteris.
Pastaroji, vietoje suteikus medicininę pagalba, gydoma namuose, tuo metu jaunesnė nukentėjusioji pristatyta į ligoninę.
Įtariamasis uždarytas į areštinę, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo artimajam ar šeimos nariui.
Raudonėje sumušti du neblaivūs vyrai
Dar vienas konfliktas penktadienio vakarą kilo Raudonės miestelyje, Jurbarko rajone. 1982 metais gimęs vyras čia apie 22 val. sumušė du neblaivius 1972 ir 1999 metais gimusius vyrus.
Jiems nustatytas atitinkamai 1,83 prom. ir 1,76 prom. girtumas. Vyresnis sumuštasis nuvežtas į ligoninę Kaune, jaunesnis išleistas gydytis į namus.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo dviem ar daugiau žmonių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!