„Nemuno aušrai“ – nemaloni žinia iš VRK: turės susimokėti

Tyrimo metu nustatyta, kad „aušriečiai“ taip pat pažeidė įstatymą, tinkamai ir laiku neregistravę ir VRK informacinėje sistemoje netikrinę gautų nario mokesčių – tai darė tik tuomet, kai sulaukė komisijos kreipimosi. VRK vertinimu, tai laikytina gautų nario mokesčių apskaitos pažeidimu.

Be to, VRK duomenimis, 4,6 tūkst. eurų įstatymo nuostatų neatitinkančių nario mokesčių buvo grąžinti pavėluotai – tik po VRK paklausimo.

Dėl šių pažeidimų VRK įpareigojo „aušriečius“ į valstybės biudžetą grąžinti panaudotų nepriimtinų nario mokesčių sumą – per 4,2 tūkst. eurų. Tai partija turi padaryti per 20 darbo dienų nuo VRK sprendimo.

REKLAMA

REKLAMA

Tiesa, komisija taip pat partijai nurodė užtikrinti, kad narių mokesčiai būtų naudojami tik juos užregistravus ir prieš tai patikrinus narių mokesčių registracijos žurnale.

REKLAMA

Pastarasis VRK sprendimas gali būti skundžiamas Regionų administraciniam teismui.

Netinkamus nario mokesčius panaudojo, grąžino – per vėlai

Tyrimą dėl „Nemuno aušros“ finansų VRK pradėjo sulaukusi grupės Seimo narių paklausimo. Parlamentarai atkreipė dėmesį į viešojoje erdvėje sklidusią informaciją ir „aušriečių“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus dėl 56 vienmandatėse Seimo rinkimų apygardose keltų kandidatų užstatų apmokėjimo, kuriems atseikėta daugiau nei 113 tūkst. eurų. Kelti klausimai, ar „Nemuno aušros“ politinė kampanija finansuota iš teisėtų lėšų, ar tam skirtos aukos buvo surinktos ir panaudotos tinkamai.

REKLAMA

REKLAMA

Išnagrinėjusi situacijos aplinkybes, VRK nustatė, kad iki rinkimų užstato mokėjimo 2024 metų birželio 30 d. – rugpjūčio 5 d. partija gavo per 122 tūkst. eurų iš 60 asmenų.

Taip pat nustatyta, kad šie mokesčiai nebuvo registruoti VRK informacinėje sistemoje.

Be to, prieš panaudodama nario mokestį, kurio suma per metus viršija 360 eurų, partija VRK informacinėje sistemoje nepatikrino, ar pastarasis atitinka įstatymo reikalavimus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Įstatymas numato, kad politinė organizacija turi tikrinti nario mokesčius, kurių suma viršija 360 eurų. Nustačius, jog tokiems mokesčiams neatitikus reikalavimų, suma turi būti grąžinta politinės jėgos nariui.

Gavusi VRK užklausą, partija prieš tai gautus nario mokesčius užregistravo atitinkamoje informacinėje sistemoje. Paaiškėjus, kad 4 asmenų sumokėti nario mokesčiai nėra tinkami, juos grąžino – tačiau tai padaryta per vėlai, nesilaikant įstatyme numatyto 5 darbo dienų termino. Pastarųjų nepriimtinų nario mokesčių suma siekia 4,6 tūkst. eurų.

REKLAMA

Taip pat VRK fiksavo faktą, kad „Nemuno aušra“ priėmė 500 eurų dydžio nario mokestį, pervestą per „Lietuvos paštą“ – įstatymas numato, kad nariai mokestį gali sumokėti tik grynaisiais arba banko pavedimu.

Dalis nepriimtinų nario mokesčių panaudoti užstatams, kampanijos išlaidoms

VRK atlikto tyrimo metu įvertinus partijos einamosios banko sąskaitos įplaukas ir išlaidas nustatyta, kad dalis nepriimtinų nario mokesčių buvo panaudota rinkimų užstatui sumokėti ir politinei kampanijai finansuoti.

REKLAMA

Jeigu partija būtų laiku užregistravusi gautus nario mokesčius ir grąžinusi nepriimtinus, užstatų mokėjimo dieną partija būtų pritrūkusi 241,59 euro, o pervesdama lėšas į politinės kampanijos sąskaitą būtų pritrūkusi 3 743,59 eurų. Todėl pripažinta, kad „Nemuno aušra“, prieš grąžindama Politinių organizacijų įstatymo reikalavimų neatitinkančius nario mokesčius, dalį jų panaudojo rinkimų užstato daliai sumokėti ir rinkimų politinei kampanijai finansuoti.

Spalį vykusiuose Seimo rinkimuose „Nemuno aušra“ iškovojo 20 mandatų ir kartu su socialdemokratais bei Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ suformavo naująją valdančiąją daugumą.