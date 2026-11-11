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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

„Nemuno aušrai“ – gyventojų kirtis

2026-11-11 07:56 / šaltinis: BNS
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2026-11-11 07:56
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Spalį sumažėjo visuomenės pasitikėjimas opozicine „Nemuno aušra“, kitų partijų reitingai kito paklaidos ribose, rodo trečiadienį paskelbta naujienų portalo „Delfi“ užsakymu atlikta apklausa.

Remigijus Žemaitaitis po FNTT kratų apsilankė Seime (nuotr. Andrius Ufartas, ELTA)
GALERIJA (11)

Spalį sumažėjo visuomenės pasitikėjimas opozicine „Nemuno aušra“, kitų partijų reitingai kito paklaidos ribose, rodo trečiadienį paskelbta naujienų portalo „Delfi“ užsakymu atlikta apklausa.

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Už „aušrečius“ spalį būtų balsavę 5 proc. respondentų, rugsėjį partijos reitingas siekė 8,3 procento.

Vasarą „Nemuno aušra“ buvo išmesta iš valdančiosios daugumos, juos pakeitus Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Už pastarąją spalį būtų balsavę 5,2 proc. apklausos dalyvių, rugsėjį – 3,3 procento.

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Socialdemokratus palaikytų 8,9 proc. šalies gyventojų (rugsėjį – 8,8 proc.), ši partija yra antra Lietuvoje pagal populiarumą.

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Partijų reitinge vėl pirmauja opoziciniai konservatoriai su 16,4 proc. (rugsėjį – 16,1 proc.) palaikymu.

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Opozicinį Liberalų sąjūdį remtų 7,7 proc. (rugsėjį – 7,6 proc.) apklausos dalyvių, valdančiąją Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą palaikytų 6,3 proc. (rugsėjį – 6,9 proc.) respondentų.

Už Nacionalinį susivienijimą balsuotų 3,7 proc. (rugsėjį – 4 proc.) rinkėjų, rodo apklausa.

Kitos Lietuvoje veikiančios partijos, įskaitant Lietuvos lenkų rinkimų akciją-Krikščioniškų šeimų sąjungą, kuri valdančiųjų gretose turi savo atstovų, surinko mažiau nei 2 proc. respondentų balsų.

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Rinkimuose nebalsuotų 12,2 proc. apklaustųjų (rugsėjį –10,4 proc.), nežinančių ar neatsakiusių, už ką balsuotų, dalis siekia 23,7 procento (rugsėjį – 24 proc.).

Ką mano apie Vyriausybę?

Apklausa taip pat rodo neigiamą socialdemokratų vadovaujamos Vyriausybės vertinimą.

Teigiamai ir greičiau teigiamai Vyriausybės veiklą vertinančių dalis siekia 17,6 proc. (rugsėjį – 20 proc.), o neigiamai ir greičiau neigiamai – 73,2 procento (rugsėjį – 70,5 proc.).

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9,2 proc. respondentų nurodė nežinantys, kaip vertinti Vyriausybės veiklą, arba neatsakė (rugsėjį – 9,5 proc.).

Teiraujantis gyventojų, kuris politikas ar visuomenės veikėjas labiausiai tiktų ministro pirmininko pareigoms, apklausos dalyviai dažniausiai nurodė ekspremjerę konservatorę, Seimo narę Ingridą Šimonytę, surinkusią 14,2 proc. paminėjimų (rugsėjį – 13,5 proc.).

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Antroje vietoje – parlamentaras, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, surinkęs 5,9 proc. balsų (rugsėjį – 7,8 proc.), o trečioje vietoje – parlamentarė, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, surinkusi 5,1 proc. balsų (rugsėjį – 5,6 proc.).

Premjerą, Lietuvos socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių paminėjo 4,6 proc. respondentų (rugsėjį – 4,7 proc.), europarlamentarą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininką Aurelijų Verygą – 3,9 proc. apklausos dalyvių (tiek pat ir rugsėjį).

Atliktos apklausos rezultatų paklaida siekia 3,1 procento.

Bendrovės „Spinter tyrimai“ surengtoje visuomenės apklausoje dalyvavo 1005 gyventojai, kurių amžius – nuo 18 iki 75 metų. Dalis respondentų buvo apklausti telefonu, dalis – internetu. Apklausa vyko spalio 23–30 dienomis.

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