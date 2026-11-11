„Nemuno aušrai“ – gyventojų kirtis

Už „aušrečius“ spalį būtų balsavę 5 proc. respondentų, rugsėjį partijos reitingas siekė 8,3 procento.
Vasarą „Nemuno aušra“ buvo išmesta iš valdančiosios daugumos, juos pakeitus Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. Už pastarąją spalį būtų balsavę 5,2 proc. apklausos dalyvių, rugsėjį – 3,3 procento.
Socialdemokratus palaikytų 8,9 proc. šalies gyventojų (rugsėjį – 8,8 proc.), ši partija yra antra Lietuvoje pagal populiarumą.
Partijų reitinge vėl pirmauja opoziciniai konservatoriai su 16,4 proc. (rugsėjį – 16,1 proc.) palaikymu.
Opozicinį Liberalų sąjūdį remtų 7,7 proc. (rugsėjį – 7,6 proc.) apklausos dalyvių, valdančiąją Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą palaikytų 6,3 proc. (rugsėjį – 6,9 proc.) respondentų.
Už Nacionalinį susivienijimą balsuotų 3,7 proc. (rugsėjį – 4 proc.) rinkėjų, rodo apklausa.
Kitos Lietuvoje veikiančios partijos, įskaitant Lietuvos lenkų rinkimų akciją-Krikščioniškų šeimų sąjungą, kuri valdančiųjų gretose turi savo atstovų, surinko mažiau nei 2 proc. respondentų balsų.
Rinkimuose nebalsuotų 12,2 proc. apklaustųjų (rugsėjį –10,4 proc.), nežinančių ar neatsakiusių, už ką balsuotų, dalis siekia 23,7 procento (rugsėjį – 24 proc.).
Ką mano apie Vyriausybę?
Apklausa taip pat rodo neigiamą socialdemokratų vadovaujamos Vyriausybės vertinimą.
Teigiamai ir greičiau teigiamai Vyriausybės veiklą vertinančių dalis siekia 17,6 proc. (rugsėjį – 20 proc.), o neigiamai ir greičiau neigiamai – 73,2 procento (rugsėjį – 70,5 proc.).
9,2 proc. respondentų nurodė nežinantys, kaip vertinti Vyriausybės veiklą, arba neatsakė (rugsėjį – 9,5 proc.).
Teiraujantis gyventojų, kuris politikas ar visuomenės veikėjas labiausiai tiktų ministro pirmininko pareigoms, apklausos dalyviai dažniausiai nurodė ekspremjerę konservatorę, Seimo narę Ingridą Šimonytę, surinkusią 14,2 proc. paminėjimų (rugsėjį – 13,5 proc.).
Antroje vietoje – parlamentaras, „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, surinkęs 5,9 proc. balsų (rugsėjį – 7,8 proc.), o trečioje vietoje – parlamentarė, Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, surinkusi 5,1 proc. balsų (rugsėjį – 5,6 proc.).
Premjerą, Lietuvos socialdemokratų pirmininką Mindaugą Sinkevičių paminėjo 4,6 proc. respondentų (rugsėjį – 4,7 proc.), europarlamentarą, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininką Aurelijų Verygą – 3,9 proc. apklausos dalyvių (tiek pat ir rugsėjį).
Atliktos apklausos rezultatų paklaida siekia 3,1 procento.
Bendrovės „Spinter tyrimai“ surengtoje visuomenės apklausoje dalyvavo 1005 gyventojai, kurių amžius – nuo 18 iki 75 metų. Dalis respondentų buvo apklausti telefonu, dalis – internetu. Apklausa vyko spalio 23–30 dienomis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.