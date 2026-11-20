Kaip pranešė Policijos departamentas, nelaimė įvyko apie 12.50 val. Prošiūnų gatvėje esančios įmonės teritorijoje.
Šiauliuose, įmonės teritorijoje, vilkikas mirtinai sužalojo vyrą
Pirminiais duomenimis, krovininis automobilis „Mercedes Benz“, vairuojamas darbuotojo (gim. 1980 m.), važiuodamas atbuline eiga, prispaudė ir mirtinai sužalojo darbuotoją (gim. 1982 m.).
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo.
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