Nedzinskui Seime balsavus iš kito Seimo nario vietos – Fiodorovo reakcija: etikos sargams nėra pagrindo pradėti tyrimą

„Jeigu jis būtų neprisipažinęs ir tai nebūtų užfiksuota protokole, tada, natūralu, kad Etikos komisija spręstų, jam galėtų grėsti pati griežčiausia atsakomybė šioje vietoje ir galėtų netekti mandato. Būtų toks scenarijus, jeigu būtų neprisipažinęs. Dabar – prisipažino, klaida užfiksuota, kažkokio kriminalo nėra ir etikos komisijai kaip ir nėra pagrindo pradėti to tyrimo. Nebent kažkas kreipsis, tada spręsime, ar pradėti, ar nepradėti tyrimą“, – Eltai teigė V. Fiodorovas.
„O šiaip, matant ir stebint jo veiklą Seime, tai net keista, kad tik dabar susimaišė“, – pabrėžė jis.
Nedzinskas prisipažino balsavęs iš kito Seimo nario vietos
Seimui pateikimo stadijoje balsavus dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) įstatymo pataisų, A. Nedzinskas prisipažino balsavęs iš greta sėdinčio Alvydo Mockaus vietos.
„Balsuodamas dėl šio (SADM socialinės paramos mokiniams įstatymo – ELTA) projekto prabalsavau iš kaimyno darbo vietos, o Alvydas nebalsavo“, – posėdyje dalyvavusiems Seimo nariams pranešė A. Nedzinskas.
Savo ruožtu posėdžiui pirmininkavusi Jūratė Zailskienė atsakė, kad tai bus užfiksuota Seimo posėdžio protokole.
Vėliau A. Nedzinskas žurnalistams teigė, kad toks incidentas buvo žmogiška klaida ir pridūrė galvojęs, kad balsavo iš savo darbo vietos.
Tiesa, Seimo svetainėje prie šio projekto balsavimo rezultatų matyti, kad balsavime dalyvavo ir A. Nedzinskas, ir A. Mockus. Vis tik, parlamentaras neigia tikimybę, kad balsuodamas galėjo tą daryti ir už save, ir už kolegą.
ELTA primena, kad 2023-aisiais dabar europarlamentaro pareigas einantis Petras Gražulis neteko Seimo nario mandato po to, kai balsavo už kitą Seimo narį.
Konstitucinis Teismas tuomet pripažino, kad toks veiksmas prieštaravo Konstitucijai, o P. Gražulis sulaužė Seimo nario priesaiką.
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