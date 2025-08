Nedarbas Lietuvoje antrąjį šių metų ketvirtį augo ir sudarė 7,2 proc.

Duomenys rodo, kad vyrų nedarbo lygis šių metų balandžio–birželio mėnesiais buvo 7,9 proc., moterų – 6,5 proc. Jaunimo (15–24 metų amžiaus) nedarbo lygis sudarė 18,1 proc., per ketvirtį jis padidėjo 4,9 procentinio punkto, per metus – 1,2 proc. punkto.

Agentūra teigia, kad 2025 m. antrąjį ketvirtį buvo 113,4 tūkst. 15–74 metų amžiaus bedarbių, iš jų 15–24 metų amžiaus – 17,3 tūkst. Per ketvirtį bedarbių skaičius padidėjo 6,9 tūkst.

Ilgalaikių bedarbių (nedirbančių metus ar ilgiau) buvo 43,1 tūkst., arba 38 proc. visų bedarbių. Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį padidėjo 0,2 proc. punkto ir 2025 m. antrąjį ketvirtį sudarė 2,7 proc., palyginti su atitinkamu 2024 m. laikotarpiu, jis padidėjo 0,8 proc. punkto. Per ketvirtį ilgalaikių bedarbių skaičius padidėjo 4,7 tūkst., per metus – 13,3 tūkst.

Augo gyventojų užimtumo lygis

15–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis 2025 m. antrąjį ketvirtį sudarė 74 proc., per ketvirtį jis padidėjo 0,6 procentinio punkto, per metus sumažėjo 0,2 procentinio punkto. Šios amžiaus grupės moterų užimtumo lygis buvo 1 proc. žemesnis už vyrų užimtumo lygį (atitinkamai 73,5 ir 74,5 proc.).

Jaunimo (15–24 metų amžiaus) užimtumo lygis balandžio–birželio mėn. sudarė 27,9 proc., per ketvirtį sumažėjo 0,3 procentinio punkto, per metus – 3,3 proc. 55–64 metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis per ketvirtį padidėjo 1,2 procentinio punkto ir 2025 m. antrąjį ketvirtį sudarė 71,7 proc.

2025 m. antrąjį ketvirtį darbo jėgai priskiriamų asmenų buvo 1 mln. 573,4 tūkst., palyginti su pirmuoju metų ketvirčiu, tokių asmenų skaičius padidėjo 19,1 tūkst.

Dirbo ar turėjo darbą 1 mln. 460 tūkst. gyventojų. Per ketvirtį užimtų gyventojų skaičius padidėjo 12,3 tūkst., per metus sumažėjo 11,6 tūkst.

2025 m. antrąjį ketvirtį buvo 912,6 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų daugiau nei pusė (60,3 proc.) – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 17,3 proc. – besimokantis 15–24 metų amžiaus jaunimas.

Valstybės duomenų agentūros pateikta statistika – iš gyventojų užimtumo statistinio tyrimo.