Navickienė: ginčų dėl neįgalumo komisijos nebeliks iki vasario

„Visi reikalingi teisės aktai ir poįstatyminiai nutarimai dėl komisijos priimti. Esame sutarę, kad ji bus likviduota. Iki vasario 1-osios ji veiks, o paskui jos funkcijos bus perduotos Administracinių ginčų komisijai“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė M. Navickienė, atsakydama į socialdemokrato Algirdo Syso klausimą dėl tokios įstaigos likimo.

„Kas laukia tų žmonių, kurie susiduria su tokiais ginčais?“ – klausė A. Sysas.

Pernai gruodį M. Navickienė sakė, kad Ginčų komisiją naikinti nutarta, nes ji ištiria per mažai ginčų bei dirba nekokybiškai.

Teigta, kad per metus 16 šios įstaigos darbuotojų išnagrinėja vidutiniškai apie 250 ginčų, tuo metu 50 darbuotojų turinti Administracinių ginčų komisija per tą patį laiką išsprendžią per 1,7 tūkst. bylų.

Dabar Lietuvoje yra 220 tūkst. negalią turinčių žmonių, o kasmet ji nustatoma virš 20 tūkst. Dabar tik 13 proc. neįgaliųjų gauna specialias paslaugas savivaldybėse.