Nausėdos patarėjas – apie naujas Rusijos provokacijas: „Negalime leisti, kad tai būtų realybė“

Apie tai, kokia grėsmė kyla Lietuvai dėl Rusijos provokacijų, naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dėmesio centre +“ atsakė Prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo ir gynybos klausimais Kęstutis Budrys.

Taigi, kas čia vyksta?

Vyksta plataus spektro, taip vadinamos įrankių dėžės, priemonių taikymas prieš Baltijos šalis. Taip pat ir Lenkiją, Suomiją – šalis, kurios yra aktyvios Ukrainos karo rėmėjos. <...>

Ar viską turėtume dėti į vieną gretą, vieną paskui kitą vykstančią įvykių grandinę, ar viskas priklauso vienam scenarijui? Nereikia skubėti spręsti. Aš visą laiką esu atsargus. Mes ir mūsų tarnybos turėtų atidžiai ir preciziškai įvertinti, kaip tai buvo įgyvendinta, ar tikrai tai yra įvykis su užsakovu – valstybe kitoje pusėje.

Tą išsiaiškins ir galutinius taškus padės teismas su nuosprendžiu. <...> Bet mes tai dedame į seką visų įvykių ir tai turėtų būti kvalifikuotina ne teismo prasme, bet kvalifikuotina analizės prasme, ne kaip veikimas, bet kaip bendrininkavimas su kita priešiška valstybe. Ir tai yra jau visai kitas straipsnis.

Čia jau galime sujungti su bandymu padegti IKEA, greičiausiai su prekybos centro padegimu Lenkijoje. Iš Lenkijos pusės apie tai jau buvo pranešta, kad tai buvo diversinis aktas.

Ir tai yra visai kitas kvalifikavimas, nei kad būtų šiaip padegimas ar šiaip gaisras. Nereikia pradėti visų gaisrų vertinti tik per vieną prizmę.

Bet būtų buvę rimti reikalai, jeigu gaisras prekybos centre IKEA būtų kilęs. Gal jau dabar galima būtų pasakyti, kodėl jis nekilo?

Dabar negalėčiau pakomentuoti, kaip tas buvo padaryta, tačiau mes žinome, kad prekybos centras neveikė kurį laiką ir taip pat ugnis buvo užgesinta su papildomomis priemonėmis. <...>

Mes turime turėti aiškius atsakymus, apie ką čia yra. Lygiai taip pat, kaip ir gaisras įvykti galėjo dėl elektros instaliacijos, dėl neatsargaus rūkymo, tai gali būti tyčinis veiksmas.

Tai mes, net kai žinome, kad tai yra tyčinis veiksmas, motyvų gali būti aibė, tad iš karto nubėgti ir pasakyti, kad už viso to stovi Rusija mes neturėtume skubėti. Jeigu už to stovi Rusijos tarnybos, mes turime įgyvendinimo grandinę, mes to negalime šiaip sau palikti. <...> Mes turime grįžti ir sudėlioti taškus, ir tada jau reikalauti atsakomybės, kalbėtis su savo partneriais apie atsaką ir kitus dalykus.

Ar tai yra nauja Lietuvos realybė, kad mes šalyje galime turėti žmonių, grupių, kurie realiai gali bandyti padegti ar atlikti kažkokius diversijos aktus, kur gali žūti didelis žmonių kiekis?

Tai nėra realybė. Tai yra viena iš rizikų, su kuria mes dabar susiduriame. Tai yra siekiamybė iš Rusijos pusės – turėti tam tikrus efektus, kuriuos leistų pasiekti tokio pobūdžio veiksmai. Pasidarę iš savo pusės darbą, kad galėtume turėti stiprius atsakymus ir stiprų pagrindimą, mes turėtume reikalauti drauge su savo partneriais kolektyvinio veikimo atsako ir atsakomybės už tokį dalyką. Mes negalime leisti, kad tai būtų realybė.

Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše – E. Jakilaičio laidoje „Dėmesio centre +“.

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dėmesio centre +“ Edmundas Jakilaitis aktualiomis temomis kalbins politikus, ekspertus, visuomenės veikėjus.