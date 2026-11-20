„Rusijos šiandien įvykdytas Lenkijos oro erdvės pažeidimas rodo, kad jos agresija kelia grėsmę visai Europai. Laikas yra iškalbingas – Norinčiųjų koalicija Lenkijos teritorijoje rengia pirmąsias bendras karines pratybas, trylikos valstybių kariai ruošiasi padėti užtikrinti tvarią taiką Ukrainoje“, – socialiniame tinkle „X“ penktadienį parašė G. Nausėda.
„Jeigu Rusijos raketa buvo skirta mus įbauginti, tai nepavyko. Lietuva tvirtai stovi šalia Lenkijos ir Ukrainos!“ – pabrėžė prezidentas.
Lenkija pranešė apie nukritusią raketą
Varšuva anksčiau penktadienį pranešė, kad Pietryčių Lenkijoje nukrito mažiausiai viena rusų raketa. Lenkų institucijos tiria tris smūgio vietas – teigiama, kad taip pat nukrito dronas ir antra raketa.
Norinčiųjų koalicijos pratybos penktadienį vyksta tame pačiame regione, kur nukrito objektai.
Dvi savaites trunkančiose pratybose dalyvauja apie 2,8 tūkst. karių iš Belgijos, Estijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lietuvos, Nyderlandų, Ispanijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės (JK), o Lenkija teikia logistinę paramą. Turkija pratybose dalyvauja netiesiogiai, vadavietėse Stambule.
„Atrodo, kad turime reikalą su tyčine provokacija, – sakė Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas. – Tai nėra atsitiktinumas, kad šie objektai nukrito netoli Norinčiųjų koalicijos karinių pratybų, kurias remia Lenkijos kariai, vietos Naujojoje Demboje (Pietryčių Lenkijoje).“
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