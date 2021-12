Naujutėlaičiuose būstuose įsikūrusios 200 šeimų pateko į šalčio spąstus: kelias paras – be elektros ir šildymo

Tokia situacija susiklostė Klaipėdos rajono Klemiškės II kaimo gyventojams.

Antrą parą negali šildytis namų

Būtent šioje vietoje gyvenantis Gintaras pasakoja, kad paskutines dvi dienas dalis kaimo gyventojų savo namuose turėjo šalti – dingo elektra.

Kvartalas, kuriame gyvena Gintaras, yra modernus – „Šeimos alėja“. Vyras gyvena naujame name, praktiškai priklausomame nuo elektros. Šalčiui paspaudus ir gyventojams padidinus šildymo pajėgumus, kvartalas liko be elektros.

Gintaras pasakoja, kad viso kvartalo gyventojai be elektros negalėjo gamintis maisto, liko be vandens, be to, spaudžiant šalčiui, liko ir be šilumos. Skaitytojas teigia, kad dalis kvartalo gyventojų – jaunos šeimos, turinčios mažų vaikų bei kūdikių, tad daugiausia sunkumų kilo joms.

Pasak skaitytojo, elektra buvo dingusi nuo antradienio vakaro ir nebuvo įjungta iki trečiadienio popietės. Tuomet dar kartą dingo trečiadienį apie vidurnaktį ir buvo įjungta jau paryčiais – apie 3 val.

Dėl situacijos gyventojas kaltina ESO. Jo nuomone, tiekiamos elektros galios nepakanka, o dėl to ir kyla problema. Vyras šiame kvartale gyvena tris metus ir teigia, kad tokia situacija susidarė pirmą kartą. Vyras spėja, kad plečiant kvartalą nebuvo tinkamai apskaičiuota reikalinga elektros galia.

„Siūliau, galbūt netgi reikalavau, kad būtų pastatytas ir pajungtas avarinis generatorius elektros tiekimui kol bus remontuojama linija ar pastotė, bet atsakyta buvo kad ESO generatorių neturi. Tada pasiūliau jiems, kad galiu pateikti komercinį pasiūlymą generatoriaus pirkimui, bet atsakymas gavosi, kad ESO generatoriaus nepirks. Kai tuo tarpu šiąnakt užsidegus pastotei buvo pastatytas ESO generatorius elektros tiekimui užtikrinti.

Klausimas, kodėl tokia magnatė kaip ESO nesugebėjo sumąstyti logiškai ir iš karto, matydami kas vyksta, pastatyti avarinį generatorių?“ – svarsto Gintaras.

„Šeimos alėja“: gyventojai žinojo apie galimus trikdžius

Gintaro teigimu, be elektros galėjo likti apie 140 namų ūkių. ESO tv3.lt patikslina, kad trikdžiai palietė 215 namų ūkių.

Kadangi šiame kvartale nėra įsteigta gyventojų bendrija, dėl elektros dingimo dar susisiekėme su kvartalo vystytoju „Šeimos alėja“.

Telefonu atsiliepęs įmonės atstovas teigė, kad „Šeimos alėja“ neturi nieko bendro su elektros dingimu – elektros esą nebuvo visame kvartale, ne tik „Šeimos alėjoje“. Įmonė teigia, kad už visus elektros klausimus yra atsakinga ESO.

„Taigi čia ESO darbai, mes visiškai jokių veiksmų neatliekame, tai tik ESO darbai. Elektros darbų niekad neatlikinėja joks statytojas, niekada – tik ESO“, – tv3.lt sakė telefonu atsiliepęs „Šeimos alėjos“ atstovas.

Pakomentuoti, ar kvartalo statytojai tinkamai apskaičiavo reikalingos elektros energijos galią, įmonės atstovas taip pat nesutinka ir pakartoja, kad gyventojai apie elektros dingimą turėjo būti informuoti ESO.

Vis dėlto Gintaras sako, kad pranešimo apie antradienį dingsiančią elektrą negavo. Jis sako gavęs pranešimą apie planinį remontą, tačiau ESO dėl šalčio jį netrukus atšaukė.

ESO svetainėje išties nurodoma, kad termometro stulpeliui nukritus žemiau –10 laipsnių, bendrovė stabdo planinius remonto darbus. Vis dėlto avarinių situacijų atveju darbai ir toliau vyksta.

ESO: išėjo savotiškas užburtas ratas

ESO aiškina, kad pranešimą apie gedimą „Šeimos alėjoje“ gavo gruodžio 7 d. naktį. ESO ryšių su visuomene projektų vadovas Paulius Kalmantas aiškina, kad dėl didelių šalčių ir namų šildymo elektra staiga išaugo bendrovės transformatorinės apkrovimas ir esamas 250 kVA transformatorius sugedo.

„Nakties metu dvi brigados dirbo siekiant kuo greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams panaudojant du avarinius generatorius. Dėl didelio šalčio namai ir toliau šalo, šildymui reikalingas galingumas tik augo. Susidarė situacija, kai vietoje turimų generatorių galingumo nepakako pilnai atstatyti elektros tiekimo visiems vartotojams“, – tv3.lt komentuoja P. Kalmantas.

Gruodžio 8 d. apie pietus transformatorius buvo pakeistas į galingesnį 400 kVA ir elektros energijos tiekimas visiems kvartalo gyventojams buvo atstatytas.

„Tačiau vienu metu gyventojams įsijungus itin daug elektros prietaisų (pagrindinis šildymas, papildomi radiatoriai, vandens šildytuvai, šaldytuvai, kvartalo teritorijos apšvietimas ir t.t.) pradėjo kaisti ir perdeginėti saugikliai transformatorinėje ir kabelinėse spintose. Todėl vakar dienos ir vakaro metu atsijungdavo pavienes transformatorinės linijos“, – teigia P. Kalmantas.

Gruodžio 9 d. po vidurnakčio įvyko gedimas galingesnėje transformatorinėje. Elektros tiekimas pilnai atstatytas buvo tik 6 val. ryte.

ESO komentuoja, kad nakties metu dirbo septynios elektrikų brigados ir inžinerinis personalas. Buvo įjungti septyni galingi generatoriai, kurie buvo atvežti iš viso Klaipėdos regiono ir Kauno miesto.

P. Kalmantas teigia, kad paprastai regione budi devynios operacinės brigados, o Klaipėdos rajone – viena. Tad šią savaitę į įvykio vietą atvyko beveik visos turimos pajėgos iš skirtingų miestų.

Šiuo metu klientams yra tiekiama elektros energija iš generatorių, ketvirtadienį tvarkoma sugedusi transformatorinė.

„Per pastaruosius metus daugėjant klientų, proporcingai auga ir tinklo apkrovos, o ir pati vidaus šildymo infrastruktūra paremta išskirtinai elektra, todėl labai žema temperatūra prisidėjo prie situacijos, t.y. itin stipriai išaugusių apkrovų. Situaciją pablogino galimai prasta namų izoliacija, gavosi savotiškas užburtas ratas, kai atstačius elektros energijos tiekimą gyventojai pilnu pajėgumu įjungdavo šildymą elektra ir kitus prietaisus, kas vėl apkraudavo tinklą“, – rašo P. Kalmantas.

ESO teigia atidžiai vertinanti naujų klientų prijungimus panašiose vietose, kad ateityje panašių situacijų būtų išvengta.

„Atsiprašome dėl gyventojų dėl patirtų nepatogumų, suprantame, kad tokiu metų laiku situacija išties sudėtinga, dėkojame jiems už supratingumą. Tai buvo iššūkis ir ESO, dėjome ir dedame visas pastangas, kad elektros tiekimas nenutrūktų“, – komentuoja P. Kalmantas.

Vystytojai neapskaičiavo reikalingų pajėgumų?

Reaguodama į viešojoje erdvėje pasirodžiusius „Šeimos alėjos“ komentarus, ESO netrukus komentarą papildė.

Skaitytojas Gintaras spėja, kad gedimas galėjo atsirasti todėl, nes kvartalo elektros energijos tiekimo poreikiai neatitinka galimybių.

P. Kalmantas sako, kad informaciją apie reikalingus elektros pajėgumus turi nurodyti vystytojai.

„ESO planuoja tinklo pajėgumus pagal informaciją, kurią suteikia vystytojai, o šie dažnai (kaip ir šiuo atveju) neatskleidžia galutinių savo ketinimų dėl to, kas bus formuojamoje teritorijoje. Tai daroma siekiant mažiausių investicijų vystant kvartalus.

Istorijoje minimo kvartalo elektrifikavimas vyko numatant tik po 5 kW į sklypus. Nebuvo atskleista informacija, kad sklype bus vystomi po du ar daugiau būstų. Informacijos stoka iš vystytojo reiškia, kad tinklas paruošiamas tik tokiam apkrovimui, bet nėra informuojama, kad šildymui bus naudojama elektra, kad neplanuojama į kvartalą atvesti dujų ar numatoma kitų šildymo būdų.

Šiuo atveju nebuvo informacijos, kad bus montuojami šilumos siurbliai. Bendrovė iš gyventojų komentarų daro prielaidą, kad patys namai nėra energetiškai efektyvūs. Taip pat matome, kad gyventojų deklaruojamos sąskaitos už elektrą (atitinkamai šildymą) neatitinka panašių energetiškai efektyvių objektų. Naudojamos papildomos šildymo priemonės kaip elektriniai radiatoriai, reiškia, kad būstas neefektyvus ir papildomai apkrauna skirstamąjį tinką, kuris tam nėra pritaikytas“, – nurodo P. Kalmantas.

P. Kalmanto teigimu, ESO ieško ilgalaikių sprendinių, kuriuos planuoja įgyvendinti artimiausiu metu, siekiant išvengti tokios situacijos ateityje.

Dar kartą susisiekti su „Šeimos alėja“ tv3.lt nepavyko.