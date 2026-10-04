Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujovė Kelmėje – ketina atnaujinti stadioną

2026-10-04 15:47 / šaltinis: BNS
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-04 15:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Kelmės rajono valdžia už 0,3 mln. eurų planuoja atnaujinti prieš beveik 40 metų pastatytą miesto stadioną – įrengti bėgimo takus, futbolo aikštės laistymo sistemą ir sertifikuotą sportinę veją.

Kelmė (nuotr. tv3.lt)

Kelmės rajono valdžia už 0,3 mln. eurų planuoja atnaujinti prieš beveik 40 metų pastatytą miesto stadioną – įrengti bėgimo takus, futbolo aikštės laistymo sistemą ir sertifikuotą sportinę veją.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Kaip BNS nurodė savivaldybė, 1989 metais pastatytame natūralios vejos stadione iki šiol buvo atliekami tik pavieniai remonto ir infrastruktūros gerinimo darbai.

REKLAMA

„Šiuo metu stadiono infrastruktūra yra fiziškai ir morališkai nusidėvėjusi: bėgimo takų danga suskilinėjusi ir ištrupėjusi, vandens nuvedimo bei drenažo sistema pasenusi, o esamas apšvietimas nepritaikytas sporto veikloms. Stadionas taip pat nėra tinkamai pritaikytas asmenims su negalia – nėra pandusų ir taktilinių vedimo paviršių“, – komentare BNS teigė savivaldybė.

REKLAMA
REKLAMA

Planuojama, kad gyventojai galės naudotis nemokamai

Modernizuojant Raseinių gatvėje esantį stadioną siekiama didinti sporto bazės prieinamumą ir pritaikymą įvairaus amžiaus bei poreikių asmenims, auginti sportuojančių žmonių skaičių ir plėsti sportinės veiklos įvairovę, teigiama tarybos nutarimo projekte.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Sporto aikštyne planuojama įrengti laistymo sistemą, dviejų sluoksnių dangos bėgimo taką ir lengvosios atletikos aikštelę, apšvietimą, atnaujinti stadiono veją, jį pritaikyti asmenims su judėjimo ir regos negalia.

„Atnaujintas stadionas taptų saugesnis, patogesnis ir prieinamesnis įvairaus amžiaus bei poreikių gyventojams. Tikimasi, kad pagerinta infrastruktūra skatintų gyventojų fizinį aktyvumą, prisidėtų prie jų fizinės ir psichoemocinės sveikatos gerinimo, mažintų traumų riziką ir socialinę atskirtį“, – BNS teigė savivaldybė.

REKLAMA

Planuojama, kad gyventojai galės nemokamai naudotis visomis stadiono erdvėmis ir įranga sportui bei renginiams, o laikas bus derinamas pagal grafikus.

Savivaldybė BNS teigė parengusi paraišką konkursui dėl valstybės finansavimo atnaujinant miesto stadioną.

Skaičiuojama, kad projektas kainuotų maždaug 309 tūkst. eurų, iš kurių 232 tūkst. eurų būtų finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, o likę 77 tūkst. eurų – iš savivaldybės.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų