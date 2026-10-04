Naujovė Kelmėje – ketina atnaujinti stadioną

Kaip BNS nurodė savivaldybė, 1989 metais pastatytame natūralios vejos stadione iki šiol buvo atliekami tik pavieniai remonto ir infrastruktūros gerinimo darbai.
„Šiuo metu stadiono infrastruktūra yra fiziškai ir morališkai nusidėvėjusi: bėgimo takų danga suskilinėjusi ir ištrupėjusi, vandens nuvedimo bei drenažo sistema pasenusi, o esamas apšvietimas nepritaikytas sporto veikloms. Stadionas taip pat nėra tinkamai pritaikytas asmenims su negalia – nėra pandusų ir taktilinių vedimo paviršių“, – komentare BNS teigė savivaldybė.
Planuojama, kad gyventojai galės naudotis nemokamai
Modernizuojant Raseinių gatvėje esantį stadioną siekiama didinti sporto bazės prieinamumą ir pritaikymą įvairaus amžiaus bei poreikių asmenims, auginti sportuojančių žmonių skaičių ir plėsti sportinės veiklos įvairovę, teigiama tarybos nutarimo projekte.
Sporto aikštyne planuojama įrengti laistymo sistemą, dviejų sluoksnių dangos bėgimo taką ir lengvosios atletikos aikštelę, apšvietimą, atnaujinti stadiono veją, jį pritaikyti asmenims su judėjimo ir regos negalia.
„Atnaujintas stadionas taptų saugesnis, patogesnis ir prieinamesnis įvairaus amžiaus bei poreikių gyventojams. Tikimasi, kad pagerinta infrastruktūra skatintų gyventojų fizinį aktyvumą, prisidėtų prie jų fizinės ir psichoemocinės sveikatos gerinimo, mažintų traumų riziką ir socialinę atskirtį“, – BNS teigė savivaldybė.
Planuojama, kad gyventojai galės nemokamai naudotis visomis stadiono erdvėmis ir įranga sportui bei renginiams, o laikas bus derinamas pagal grafikus.
Savivaldybė BNS teigė parengusi paraišką konkursui dėl valstybės finansavimo atnaujinant miesto stadioną.
Skaičiuojama, kad projektas kainuotų maždaug 309 tūkst. eurų, iš kurių 232 tūkst. eurų būtų finansuojami valstybės biudžeto lėšomis, o likę 77 tūkst. eurų – iš savivaldybės.
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