Naujojo Seimo paveikslas: dauguma – vyrai, išrinkti ir 8 milijonieriai bei meras

VRK duomenimis, spalį vykusiuose rinkimuose Seimo nario mandatus iškovojo 103 vyrai ir 38 moterys. Dauguma Seimo narių yra 40–49 metų amžiaus grupėje (34,75 proc.). Daugiau kaip penktadalis (22,7 proc.) yra sulaukę 50–59 metų amžiaus, 20,6 proc. yra 60-69 metų amžiaus, 17 proc. – 30–39 metų. 3,5 procento yra sulaukę 70 ir daugiau metų, o pačioje jauniausioje, 18–29 amžiaus grupėje yra vos 1,4 procento parlamentarų.

Vyriausia naujos kadencijos Seimo parlamentarė – socialdemokratė Birutė Vėsaitė, jai 73-eji. Tuo metu jauniausias parlamento narys yra 28-erių „aušrietis“ Tadas Sadauskis.

Naujos kadencijos Seime – vienas meras ir 28 savivaldybių tarybų nariai

Nors rinkimuose Seimo nario mandato siekė 8 savivaldybių merai, rinkėjų sprendimu, į parlamentą pateko tik Joniškio savivaldybei vadovavęs liberalas Vitalijus Gailius.

Perrinkimo dar vienai Seimo kadencijai siekė 128 praėjusios kadencijos Seimo nariai, tačiau dirbti parlamento iš jų liko mažiau kaip pusė – 62.

Dar 28 Seimo nariai dėl darbo Seime jau paliko pareigas savivaldybių tarybose, į kurias buvo išrinkti.

Į parlamentą išrinkti 8 milijonieriai

Naujos sudėties Seime dirbs ir aštuoni milijonieriai. VRK duomenimis, turtingiausias parlamentaras – daugiamandatėje apygardoje išrinktas „Nemuno aušros“ atstovas Dainoras Bradauskas, kurio turtas yra įvertintas per 3,162 mln. eurų.

Toliau rikiuojasi kandidatas į premjerus socialdemokratas Gintautas Paluckas, turintis 2,138 mln. eurų vertės turto, kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) sąrašu į parlamentą išrinktas advokatas Ignas Vėgėlė (1,860 mln. eurų), „Laisvės ir teisingumo“ lyderis, buvęs sostinės meras Artūras Zuokas (per 1,556 mln. eurų), Liberalų sąjūdžio atstovas Arminas Lydeka (1,359 mln. eurų), socialdemokratas Šarūnas Birutis (per 1,071 mln. eurų), „valstietis“ Bronis Ropė (per 1 mln. eurų), konservatorius Kazys Starkevičius (1 mln. eurų).

Tuo metu kukliausias naujos kadencijos parlamentaras yra socialdemokratas Ruslanas Baranovas, savo turto ir pajamų deklaracijoje deklaravęs nulius.

ELTA primena, kad ketvirtadienį į pirmąjį posėdį susirinko naujasis 2024–2028 m. kadencijos Seimas.

Naujajame Seime veiks trijų politinių jėgų valdančioji dauguma – praėjusią savaitę parlamento rinkimus laimėjusi LSDP pasirašė koalicinę sutartį su antisemitiniais pareiškimais Seimo nario priesaiką sulaužiusio Remigijaus Žemaitaičio vedama „Nemuno aušra“ ir „Vardan Lietuvos“. Minėtų politinių jėgų koalicija turės užtikrintą daugumą – 86 iš 141 mandato.