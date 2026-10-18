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Naujausia apklausa parodė, kodėl jaunimas keičia darbus

2026-10-18 14:13 / šaltinis: BNS
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2026-10-18 14:13
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Nors dauguma jaunų darbuotojų yra patenkinti savo darbu, net trys ketvirtadaliai bent kartais svarsto jį keisti. Tokį sprendimą dažniausiai lemia netenkinantis darbo užmokestis, stresas ir emocinis nuovargis, rodo Užimtumo tarnybos užsakymu atlikta jaunimo apklausa.

Darbas biure (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)
GALERIJA (5)

Nors dauguma jaunų darbuotojų yra patenkinti savo darbu, net trys ketvirtadaliai bent kartais svarsto jį keisti. Tokį sprendimą dažniausiai lemia netenkinantis darbo užmokestis, stresas ir emocinis nuovargis, rodo Užimtumo tarnybos užsakymu atlikta jaunimo apklausa.

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Tyrimo duomenimis, savo darbu patenkinti 67 proc. apklaustų jaunuolių, tačiau net 76 proc. bent kartais galvoja apie jo keitimą. Ketvirtadalis respondentų ketina keisti darbą, o 13 proc. aktyviai ieško naujo darbo pasiūlymų. 

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„Jaunimo elgsena darbo rinkoje pastaraisiais metais keičiasi. Jauni žmonės drąsiau keičia darbą, aktyviai domisi naujomis galimybėmis ir yra jautresni socialinio teisingumo klausimams. Tyrimo rezultatai leidžia geriau suprasti, kas lemia jaunų žmonių sprendimus renkantis ar keičiant darbą, kokie yra jų lūkesčiai ir kokių sprendimų reikia, kad darbdaviai galėtų sėkmingiau pritraukti bei išlaikyti jaunus talentus“, – pranešime cituojama Užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Darbas

Jaunuoliai yra pakeitę net kelias darbovietes

Apklausti jaunuoliai vidutiniškai jau yra pakeitę daugiau nei tris darbovietes ir tik 13 proc. visą profesinę patirtį įgijo pas vieną darbdavį. Kai kurie jau spėję padirbėti aštuoniose ar dvylikoje įmonių. 

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Tyrimas atskleidžia, kad dažniausiai sprendimą keisti darbą lemia atlyginimas ir emocinė gerovė. Beveik pusė apklaustųjų teigia, kad darbą paliktų dėl netenkinančio atlyginimo, o daugiau nei keturi iš dešimties – dėl streso, emocinio nuovargio ar perdegimo rizikos. Trečdaliui svarbios karjeros ir profesinio augimo galimybės.

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Jaunimo darbo užmokesčio lūkesčiai išlieka aukšti. Daugiau nei pusė apklaustųjų darbo pasiūlymą svarstytų tik tuo atveju, jei atlyginimas „į rankas“ siektų bent 1,5 tūkst. eurų, o kas penktas tikėtųsi daugiau nei 2 tūkst. eurų. 

Populiariausias darbo modelis yra mišrus – jį rinktųsi 67 proc. respondentų, ypač – vilniečiai ir 25–29 metų darbuotojai. Daugiau nei pusė apklaustųjų neigiamai vertina pamaininį darbą ir budėjimus. Dar beveik tiek pat sako, kad renkantis darbo laiką svarbiausia galimybė lanksčiai derinti darbo pradžią ir pabaigą. 

Užimtumo tarnybos užsakymu visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ Lietuvos jaunimo tyrimą atliko šių metų birželio 15–liepos 7 dienomis. Jame dalyvavo 1 021 respondentas. 

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