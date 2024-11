Naujame Seime turėtų dirbti 8 milijonieriai, turtingiausias – „Nemuno aušros“ atstovas Bradauskas

REKLAMA

REKLAMA

Toliau rikiuojasi partijos viduje kaip galimas kandidatas į premjerus įvardijamas socialdemokratas Gintautas Paluckas, turintis 2 mln. 138 tūkst. eurų vertės turto.

REKLAMA

Trečiasis pagal deklaruotą turtą – prezidento rinkimuose sėkmę bandęs bei su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) sąrašu į parlamentą išrinktas advokatas Ignas Vėgėlė. Jo registruotas turtas vertinamas per 1 mln. 860 tūkst. eurų.

Ketvirtas – daugiau kaip 1 mln. 556 tūkst. eurų turintis partijos „Laisvė ir teisingumas“ lyderis, buvęs sostinės meras Artūras Zuokas. Taip pat turtingiausiųjų penketuke – Liberalų sąjūdžio atstovas Arminas Lydeka, registravęs 1 mln. 359 tūkst. eurų turto.

REKLAMA

REKLAMA

Be to, į Seimą grįžtantis socialdemokratas Šarūnas Birutis turi per 1 mln. 71 tūkst. eurų turto, daugiau kaip 1 mln. eurų yra deklaravę buvęs europarlamentaras, „valstietis“ Bronis Ropė bei dabartinis žemės ūkio ministras, konservatorius Kazys Starkevičius.

ELTA primena, kad spalio 27 dieną įvyko antrasis Seimo rinkimų turas. VRK duomenimis, daugiausia mandatų – 52 – laimėjo Lietuvos socialdemokratų partija. Antroje vietoje liko dabartiniai valdantieji konservatoriai su 28 mandatais, trečioje vietoje esanti „Nemuno aušra“ gaus 20 vietų parlamente.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kitame Seime taip pat bus Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ su 14 mandatų, Liberalų sąjūdis su 12 ir Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga (LVŽS) su 8 vietomis parlamente.

Į parlamentą taip pat pateko trys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai. Pirmą kartą Seime atsidūrė ir Nacionalinio susivienijimo kandidatas. Po vieną mandatą gavo „Laisvės ir teisingumo“ pirmininkas A. Zuokas, save išsikėlę Viktoras Fiodorovas ir Vitalijus Šeršniovas.

Dėl 141 Seimo nario mandato rungėsi 14 partijų ir viena koalicija. 70 Seimo narių išrinkta pagal sąrašą daugiamandatėje apygardoje, dar 71 – vienmandatėse apygardose.